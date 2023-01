La historia del crimen de una mujer estilista que a finales de octubre del año pasado estremeció a los habitantes de San Pelayo, Córdoba, tomó un giro este fin de semana que apunta a su pareja sentimental.



En una audiencia de imputación de cargos, realizada el sábado, Vladimir José Rojas Arizal confesó ser la persona que mató a María Angélica Valencia, su esposa, quien fue encontrada días después, el 30 de octubre, por habitantes de la vereda El Bongo, a orillas del río Sinú.



El procesado admitió el delito de feminicidio agravado luego de que un fiscal de la Unidad de Vida leyó ante el juez varias pruebas que reposan en contra de él.



En diálogo con EL TIEMPO, la directora de la Seccional de la Fiscalía en Córdoba, Cindy Tatiana Vargas Tapia, contó que "estos casos son de alto impacto y gran conmoción en la región y a nivel nacional, atendiendo las circunstancias en las que ocurrieron estos hechos, lamentablemente teniendo la protección constitucional de la víctima, una mujer con dos hijos".



María Angélica Valencia, la mujer decapitada. Foto: redes sociales

Según el relato de la directora, María Angélica en un primer momento fue dada como desaparecida. Y esa vez se activaron protocolos dirigidos a buscarla, no obstante, en inmediaciones de San Pelayo, dos días después, encontraron un cuerpo mutilado en el río.

Cindy Vargas, directora Fiscalía Córdoba. Foto: Fiscalía

La muerte de la estilista ocurrió en el corregimiento Los Garzones, cuando en la mañana del 28 de octubre, al parecer su esposo la atacó con un arma cortocontudente. "Supuestamente, él la coloca en estado de indefensión para agredirla con arma blanca, amputándole las manos y decapitándola", detalló la fiscal.



Para intentar no dejar postas del crimen que había cometido, en el expediente aparece que durante las primeras horas ocultó el cuerpo en la casa, para el 29 de octubre, en la mañana, arrojarla al agua.



El estado de descomposición en el que quedó fue tan alto, que el ente acusador tuvo que solicitar apoyo al Instituto Nacional de Medicina Legal de la Regional Antioquia, para la respectiva prueba genética cotejada con el ADN de sus padres.



Un día después del hecho, las señales del supuesto asesino fueron pidiendo ayuda porque su esposa estaba desaparecida. Fue así hasta hasta unos días después, cuando de un momento a otro él se fue de la zona.

El feminicidio

Durante la investigación, según la directora Cindy Vargas, no se pudo hablar de feminicidio sino hasta el 23 de noviembre, cuando se recibió el reporte forense.



Desde ahí, los fiscales empezaron a sospechar de Vladimir José Rojas. No sin antes tener varias pruebas. "Es decir, escuchamos varios familiares y vecinos en entrevista, informes de la necropsia, planos fotográficos y un detalle muy importante", subrayó la fiscal.



Resulta que horas antes de que presuntamente cometió el crimen, el militar intentó borrar todas las huellas, y para eso fue a comprar detergentes y desinfectantes, químicos que habría usado para limpiar la escena y desaparecer el arma con la cual atacó a María Angélica.



Tras hacer los análisis, el pasado 17 de enero se libró una orden de captura contra el militar, y el viernes pasado fue detenido por uniformados de la Policía Nacional en el municipio de Valencia, Córdoba. Y la audiencia de imputación de cargos, realizada el sábado, fue el momento cuando el procesado se acogió a los cargos leídos por el fiscal.

El monto de la pena

Si bien Vladimir Rojas no ha sido hallado culpable en juicio, la directora de la Fiscalía en Córdoba contó que el delito por el cual fue imputado habla de 41 años de pena. Pero como aceptó los cargos, recibiría un descuento del 25 por ciento, por lo que rondaría los 31 años.



La fiscal indicó que este caso fue esclarecido en tiempo récord por parte de los funcionarios del ente acusador y la Policía Judicial: "Fue un trabajo realizado con todo el rigor, este tipo de situaciones han sido priorizados por la Fiscalía General de la Nación".



Además, invitó a las víctimas a no callar ante este tipo de casos, y exponerlos a las diferentes autoridaes que están atentas en líneas de atención a escuchar testimonios relacionados a violencia intrafamiliar.



En el caso particular de la estilista asesinada, el historial de supuestos actos violentos, según la familia, venía desde tiempo atrás, cuando en otro departamento al parecer el soldado pensionado la había atacado varias veces.



Vladimir Rojas fue privado de su libertad en un centro de reclusión de Montería, Córdoba, mientras espera que se desarrolle el proceso en su contra.

