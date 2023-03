La suspensión de vuelos por parte de Viva Air tiene no solo inconformes a los cientos de usuarios varados en distintos aeropuertos, sino que también encendió las alarmas en las autoridades de índole administrativo, disciplinario y penal.



El último pronunciamiento lo hizo el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, quien en diferentes medios radiales dijo este jueves que están a la espera de analizar si tras denuncias que se presenten se constituye el delito de estafa.



El reclamo ha venido principalmente por parte de los usuarios, quienes han reprochado que hasta último momento, este lunes la aerolínea vendió tiquetes, a pesar de que sabía del cese de sus operaciones.

Viajeros de Viva Air en Rionegro Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

Esa situación generó la concentración masiva de personas en terminales del país, las cuales han sido evacuadas por otras aerolíneas y hasta por la Fuerza Aérea Colombiana, como ocurrió en San Andrés este miércoles tras la intervención de la Procuraduría General de la Nación.



Por eso, el jefe del ente acusador dijo que están esperando que las actuaciones frente a este tema las tomen las autoridades administrativas, no obstante, en el ámbito penal dijo que revisarán cualquier denuncia que entre. Y es que de encontrarse pruebas suficientes, los directivos de Viva Air podrían enfrentarse al delito de estafa, que aparece en el artículo 246 del Código Penal.



Para el abogado penalista Francisco Bernate, sí se puede hablar de una estafa masiva. Para él, "hay casos en los que sí, como cuando les vendieron pasajes a personas a sabiendas de que no iban a viajar, o les cobraron las maletas".



La responsabilidad penal, en caso de que ese delito sea comprobado, recaería -según el penalista- en las personas que ordenaron seguir vendiendo pasajes pese a que iban a dejar de volar.



Una postura distinta tiene el abogado Diego Andrés Suárez, quien le dijo a EL TIEMPO que este asunto está lejos de constituir una responsabilidad penal. Según él, "la estafa es un delito que está dentro de aquellos que admiten solamente la modalidad dolosa, es decir, comete estafa quien tenga la evidente intención criminal de afectar el patrimonio del otro", por lo tanto es "descabellado" hablar de delitos.



El penalista resaltó que Viva Air es una compañía aérea con actividades legítimas, la cual operó "con la expectativa de que iba a poder cumplir con esos contratos de transporte". No obstante, a su criterio llegó a un punto de crisis y a "no cumplir en el escenario que hubieran querido, pero lejos está eso de constituir una responsabilidad penal".

Aeropuerto de San Andrés. Foto: Procuraduría

Por su parte, el constitucionalista Ricardo Cifuentes -quien por este caso presentó una acción de grupo ante un juzgado civil- cree que sí pudo darse un delito, y que los directivos de Viva Air actuaron con frialdad porque sabían que estaban en un delicado estado financiero y pese a ello vendieron tiquetes hasta última hora.



"Era distinto si hubiera sido algo inesperado, como la pandemia, un virus que no dejó cumplir, pero acá hay otra cosa, los señores tuvieron todo el tiempo, sabían que no había plata, que estaban haciendo promociones para recaudar más plata. No se le ocurre a nadie tener una aerolínea y hacer promociones, para luego no cumplir con los tiquetes. Ellos lo hicieron con la frialdad, sabían", detalló el abogado.



Mientras se resuelve en todas las instancias este lío, Pablo Bustos, de la Red de Veedurías Ciudadanas, le anunció a este diario que están recibiendo denuncias de las personas afectadas por paseos, actividades profesionales y otras laborales no realizadas. En esa línea, evalúan si más adelante presentarán demandas ante la justicia.



Por su parte, la superintendente de Transporte, Ayda Lucy Ospina, sostuvo que Viva Air tiene que devolver la plata de los tiquetes que vendieron. Mientras que la Procuraduría intenta mediar entre el Gobierno y la aerolínea en búsqueda de una solución para los pasajes, pues aún no se resuelve si habrá integración entre Avianca y la empresa que suspendió sus operaciones el lunes.



Carlos López

En Twitter: @CarlosL49

justicia@eltiempo.com

