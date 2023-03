Este lunes, el exfiscal Mario Iguarán presentó una denuncia a la Fiscalía General de la Nación relacionada a la polémica suspensión de operaciones de la aerolínea Viva Air.



Según el abogado, con este hecho se pudieron haber presentado delitos de perturbación en el servicio de transporte público, colectivo u oficial; pánico; estafa; pánico económico; y ofrecimiento engañoso de productos y servicios.



El recurso se suma a la investigación preliminar que abrió la propia Fiscalía la semana pasada, con la cual busca establecer si la aerolínea cometió alguna irregularidad al seguir vendiendo tiquetes hasta el último momento de parar la circulación de vuelos.

Mario Iguarán, exfiscal. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

En esta ocasión, Iguarán dice que con la gestión de la empresa "causan un gran daño a miles de personas que están ahora atrapadas en diversos aeropuertos del país, algunos teniendo que soportar situaciones límite a nivel médico". Además, para el exfiscal esta situación generó un "caos" en el mercado aéreo nacional.



"Es claro que las conductas aquí denunciadas, constituyen una verdadera vergüenza nacional, sobre todo cuando el caos podía ser prevenido y evitado tomando las debidas acciones de mitigación de riesgos, en lugar de la emisión de decisiones apresuradas y posiblemente de mala fe, sin contemplar el bienestar, la vida o la salud de los viajeros", se lee en la denuncia.



Según la denuncia, tan solo el 27 de febrero -cuando se frenaron las operaciones- se alcanzaron a vender 5.000 pasajes, algo que a su juicio fue obrar de mala fe por parte de las directivas de Viva Air, empresa que ha dicho que no devolverá la plata de los tiquetes, pues tienen una crisis financiera por superar.



Sobre el delito de estafa, Iguarán manifestó que pudo haberse caído en él toda vez que "se mantuvo en error a los pasajeros, ofreciendo un servicio de transporte que, se sabía, no sería prestado".



Distintos abogados consultados por EL TIEMPO sostuvieron sus posiciones frente a si se incurrió en estafa masiva. Para Francisco Bernate, con todo lo que ha sucedido sí se puede hablar de que se incurrió en este delito, pues Viva Air sabía lo que estaba haciendo al momento de vender para luego suspender operaciones.



Algo distinto aseguró el penalista Andrés Suárez, quien dijo que no se configura responsabilidad penal contra las directivas de la aerolínea, ya que "la estafa es un delito que está dentro de aquellos que admiten solamente la modalidad dolosa, es decir, comete estafa quien tenga la evidente intención criminal de afectar el patrimonio del otro".



La denuncia del exfiscal es otro de los recursos jurídicos utilizados para hacer valer los derechos de usuarios y trabajadores sindicalizados de Viva. El abogado Ricardo Cifuentes presentó una acción grupal ante un juez civil para que se le devuelva el monto del pasaje a cada afectado; mientras que sindicatos del sector aéreo radicaron una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con el fin de proteger el derecho al trabajo.



Carlos López

En Twitter: @CarlosL49

justicia@eltiempo.com

