William Marín Jiménez esperaba que su pareja se fuera a trabajar para abusar sexualmente de su hija menor de 14 años en su casa en Villavicencio. Lo habría hecho durante por lo menos cinco años hasta que su mamá fue alertada por la orientadora del colegio, la niña habría intentado acabar con su vida, y acudió a las autoridades en 2019 para denunciarlo.



Marín hace parte de las 1.158 personas indígenas que están presas en cárceles del país: 176 esperan que sus procesos se resuelvan y 982 están condenados por diversos delitos, incluida la violación.



Aunque el proceso se inició por la justicia ordinaria, el Resguardo Puerto Narre Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas de Miraflores dijo que se debía llevar por la justicia indígena, que, según la Constitución, tiene el mismo valor que la que hace la ‘cultura’ mayoritaria y cuenta con diferentes formas para castigar delitos como este —dependiendo de las comunidades—, como el uso del cepo, el fuete, el trabajo comunitario, el encierro o incluso la prisión ordinaria.



Ante el conflicto entre jurisdicciones que se presentó, la Corte Constitucional decidió que el caso de Marín debía seguir en la justicia ordinaria porque no se cumplieron los cuatro factores que se necesitan para que en proceso lo lleve la justicia indígena, lo cuales se han venido desarrollando con el tiempo, en un debate jurídico que no es pacífico y que ha sido el escenario de fuertes choques entre la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura que tuvo desde 1991 y hasta 2020 la tarea de resolver estos conflictos.

¿Cuáles son los criterios?

Así, cuando un indígena comete un delito y hay diferencias sobre qué justicia lo debe tramitar, hay cuatro factores para tener en cuenta: que en efecto la persona sea integrante de un pueblo indígena y que el hecho se haya cometido en el espacio físico en el que se sitúan los resguardos indígenas o en donde la comunidad despliega su cultura y ritos.



El tercer factor versa sobre la naturaleza del delito cometido y a quienes se afectó con este, precisando que si se trata de hechos especialmente nocivos para la cultura mayoritaria, como las violencias contra mujeres y niños, niñas y adolescentes, debe hacerse un detallado análisis del último factor, el institucional, que dice que los resguardos deben tener la capacidad de sancionar este tipo de conductas con un sistema de derecho propio, con procedimientos, faltas y sanciones claras y aplicables que garanticen que no habrá impunidad y que no se van a desproteger a las víctimas.



En el caso de Marín no se cumplieron varios factores: él es del resguardo Puerto Nare de Miraflores y los hechos ocurrieron en Villavicencio; la niña no es parte de resguardo alguno y, principalmente, la comunidad que quería tramitar el caso no explicó cuáles serían los procedimientos para hacerlo ni las garantías para el procesado ni los mecanismos de reparación y de protección para la víctima.

El choque con la judicatura

Pero esta posición que la Corte Constitucional sostiene hoy ha cambiado con el tiempo. De hecho, son sonados los regaños que en el pasado hizo al Consejo Superior de la Judicatura al revisar sus decisiones por tutela y tumbarlas.



Una de las más recordadas se dictó en 2013 al estudiar el caso de un integrante de la etnia emberá-chamí y del Cabildo Resguardo San Lorenzo de Riosucio, Caldas, que dijo tener una relación sentimental aprobada con una menor de 13 años que quedó embarazada.



En 2012 la Judicatura mantuvo el caso en la justicia ordinaria diciendo, entre otros, que la víctima era menor de 13 años, mientras que el hombre tenía 26 y contaba con estudios universitarios, por lo que las relaciones sexuales no serían consentidas.



Al estudiar una tutela, la Corte Constitucional tumbó esa decisión indicando que la valoración de los derechos de los niños no es incompatible con el fuero penal indígena, exponiendo que el juez no debe evaluar bajo la perspectiva ‘occidental’ estos casos, sino velar por los intereses de la potencial víctima y reconoció que la comunidad sí “cuenta con sus propios tribunales y con un sistema de justicia adecuado para garantizar los derechos” tanto del procesado como el de la víctima.



Otro recordado regaño se dictó en 2015 al estudiar el caso de un integrante del Cabildo Indígena Colombia que fue condenado por las autoridades locales a seis años de trabajo comunitario y a 15 fuetazos por haber abusado a una menor de 13 años que resultó embarazada.



Al resolver una tutela, la Corte cuestionó a la Judicatura, que había sacado el caso de la justicia indígena y señaló que el solo hecho de que haya un menor involucrado no implica de manera inmediata que no se pueda tramitar por la justicia indígena.



En ese fallo, la Corte le dijo que las decisiones de la Judicatura tenían argumentos discriminatorios, paternalistas y no respetuosos con la diversidad étnica y de la autonomía de las autoridades indígenas y anuló el proceso que se le hizo a esta persona en la justicia ordinaria.

Disputas internas

Así las cosas, en el pasado, la Corte Constitucional, valorando cada caso y en cada comunidad, cuestionó varias veces a la Judicatura por no enviar expedientes a la justicia indígena bajo argumentos que alcanzó a llamar discriminatorios.



Ahora, desde que asumió el estudio de los conflictos entre las jurisdicciones, no ha enviado a la justicia indígena ningún caso que tenga que ver con delitos cometidos contra mujeres, niños, niñas y adolescentes, según le explicaron fuentes a EL TIEMPO que señalaron que la Corte estaría haciendo un análisis estricto de la capacidad institucional de cada resguardo para sancionar estas conductas.



Esa es una posición mayoritaria que en todo caso no es pacífica en el alto tribunal, en donde hay críticas sobre si se está haciendo un análisis del factor institucional, equiparándolo a los parámetros que rigen en la justicia ordinaria.



“Piden que haya procedimientos que respeten el debido proceso, es decir, como un código, y que haya faltas y sanciones aplicables que no desprotejan a las víctimas y que no devengan en impunidad. Las reglas son casi como de una justicia ordinaria”, apuntó una fuente experta que estimó que en este asunto debería tenerse en cuenta que en la justicia ordinaria también hay alarmantes cifras de impunidad, así como falta de enfoque de género.



Lo cierto es que la jurisprudencia revela constantes controversias y choques culturales sobre los dos modelos de aplicación de justicia que, a la luz de la Constitución y de convenios internacionales como el 169 de la OIT, que está suscrito y ratificado desde 1991, es una forma igualmente válida de hacer justicia de acuerdo con sus usos y costumbres.

Un llamado a la reflexión

También es preciso reseñar que el alto tribunal ha conminado a la justicia indígena para que, en el marco de su autonomía, fortalezca los mecanismos de derecho propio para prevenir y sancionar “los desequilibrios que se produzcan por conductas de violencia de género, privilegiando el liderazgo de las mujeres de la comunidad a partir de su propia cosmovisión”.



Lo hizo en un fallo de 2020 al resguardo indígena de Males, del municipio de Córdoba, Nariño, al estudiar el caso de una denuncia que presentó una mujer en contra de su compañero sentimental, con el que vivió 25 años, por el delito de violencia intrafamiliar tanto física y emocional. El hombre la golpeaba, la encerraba durante días enteros únicamente con raciones de aguapanela y fue capturado en 2018.



La Judicatura envió el caso a la justicia ordinaria diciendo que había una “desafortunada inversión de valores que rebasa los linderos, usos y costumbres de la cosmovisión indígena” y que el delito no era de poca monta. La Corte Constitucional mantuvo el expediente en la justicia ordinaria, pero por argumentos diferentes, diciendo que creer que el derecho propio de las comunidades solo opera frente a asuntos menores es inadmisible.



“Los casos que pueden suscitar un conflicto de jurisdicciones no se resuelven mediante una generalización según la cual las comunidades indígenas son incapaces para asumir estos procesos. De ser así, la Jurisdicción Especial Indígena quedaría reducida”, precisó la Corte que mantuvo el expediente en la justicia ordinaria al reclamar que las autoridades tradicionales no ofrecieron un acompañamiento a la mujer.



“En varias ocasiones tocó las puertas de comisarías, fiscalías, Policía y autoridades tradicionales sin encontrar una actitud empática y diligente por parte de ellas, exponiéndose a los prejuicios sociales —que también han permeado las comunidades indígenas— que se convierten en verdaderos obstáculos para las mujeres que denuncian escenarios de violencia intrafamiliar, especialmente cuando el agresor ocupa una posición de poder”.

