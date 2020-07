Procuraduría abre procesos a 8 militares por violación a niña Nunak

La Procuraduría General abrió investigaciones disciplinarias contra 8 suboficiales del Ejército por la presunta retención en una guarnición militar y violación de una niña de 15 años de la etnia Nukak Makú, en Guaviare. Estos hechos habrían ocurrido entre el 8 y el 13 de septiembre del 2019.

Esta investigación, dijo la Procuraduría, cobija al sargento segundo Jhon Alex Trujillo Torres, al cabo tercero Diony Santos León, y los soldados regulares Cristian Albeiro Fernández Montoya, Ómar Duván Martínez Quintero, José Fernando Ramírez Rentería, Andrés Alfonso Ortiz Muñoz, José Luis Mendoza Castañeda y Dariem Leonardo Sánchez Sierra.



Los investigados hacen parte del Batallón de Infantería de Selva No. 19, que se encuentra en San José del Guaviare.

La Procuraduría señaló que, según la denuncia, una niña de 15 años del asentamiento La Esperanza, del resguardo Nukak Makú en la vereda Charras, de San José del Guaviare, "fue llevada por un hombre de un establecimiento comercial a un base militar".



Allí, dice la denuncia, la habrían "mantenido encerrada en una habitación y sometido a abusos por él y otra persona hasta que logró escapar".

Entre las pruebas decretadas, el Ministerio Público le pidió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en Guaviare, que le entregue una copia de las labores de restablecimiento de derechos de la menor indígena. También pidió una copia del proceso que lleva la Fiscalía General.



Precisamente el sábado, tras una visita a San José del Guaviare, la vicefiscal Martha Mancera habló de las investigaciones por las denuncias de violencia sexual a menores de edad integrantes de la comunidad indígena Nukak Makú.



Dentro de los hechos que viene investigando la Fiscalía General tiene identificados 13 casos y en tres de ellos se hace un señalamiento contra miembros del Ejército. De estos casos, dijo Mancera, se priorizó el de la menor de 15 años.

Mancera dijo que desde el viernes el fiscal general, Francisco Barbosa, ordenó que un equipo de Medicina Legal, conformado por psiquiatras forenses, psicólogos forenses y un antropólogo fueran al territorio de los indígenas para adelantar las investigaciones con la ayuda de una intérprete.



Mancera también aseguró que se han hecho entrevistas así como el interrogatorio de una de las personas señaladas como partícipe del caso de violencia sexual.

Frente a los otros 12 casos, Mancera dijo que la Fiscalía también va a priorizarlos. “Va a generarse un equipo de tareas especiales que permitirá avanzar”, dijo.

De otro lado, el Ejército se pronunció sobre la denuncia que hizo EL TIEMPO y la campaña No es Hora de Callar sobre los casos de 23 niñas y adolescentes de Guaviare que quedaron en embarazo, luego de abusos sexuales por parte de miembros del Ejército.



El comando del Ejército dijo que cualquier situación que atente contra los menores “es una lamentable situación que nos duele profundamente”. Y ante las denuncias agregó: “no o lo concebimos, no lo justificamos y no lo toleramos de ninguna manera”.



