Las restricciones a hinchas que generó violencia en el estadio El Campín

Los bochornosos hechos de violencia registrados el martes en la noche en El Campín, que generaron el rechazo unánime de todos los sectores del país, ya les cerraron las puertas del estadio de Bogotá a los hinchas del Nacional y desencadenaron decisiones similares en otras regiones.



Este jueves, la Comisión Nacional para la Seguridad y Convivencia en el fútbol colombiano podría tomar nuevas decisiones.



La tribuna lateral norte, en la platea alta, fue el escenario en el que reinó el caos en el intermedio del partido entre Santa Fe y Atlético Nacional.



Asistentes al encuentro deportivo narraron los momentos de angustia que vivieron: “En la tribuna familiar, estábamos hinchas de Nacional y Santa Fe, pero junto a nosotros, en esa misma platea, había una barra de Santa Fe, que si bien no era brava, era muy grande, siempre estuvieron cantando y saltando, y al lado, una barra brava de Nacional. Es increíble que había dos barras ahí y no había un cordón de policía que dividiera las dos tribunas. En el entretiempo se empezaron a insultar, y de un segundo a otro se calentaron los ánimos”, narró uno de los asistentes que quedó en medio de la pelea.



Graves disturbios se presentaron en el Campín durante el juego entre Santa Fe y Nacional. Foto: Mauricio Moreno

Los insultos terminaron en muy poco tiempo en golpes, aficionados del Nacional treparon a la tribuna alta y de allí en adelante todo fue caos.



Fue cuando se dio la violenta agresión al seguidor del Santa Fe Édison Romario Ducuara, quien fue golpeado por varias personas, entre ellas Julián Mateo Molina, quien se presentó en el CAI La Alquería y luego quedó en libertad, pero vinculado a un proceso penal.



Hinchas de Santa Fe de una barra ubicada en otro sector del estadio invadieron la cancha y se dirigieron a la tribuna en la que se inició el desorden. El balance final: 26 hinchas y 6 policías lesionados; el más grave, Ducuara, quien tuvo fractura de nariz y trauma craneoencefálico.

Las sanciones

Los hechos de violencia vividos en la primera jornada de fútbol con presencia de hinchas tras las restricciones en medio de la pandemia generaron decisiones inmediatas.



El presidente Iván Duque pidió sanciones drásticas a quienes permitieron esa situación.



“Esto acarrea sanciones de carácter deportivo, pero también de carácter organizacional de los partidos en esos estadios, como ocurre en cualquier lugar el mundo”, dijo.



Afirmó que se está trabajando con la Policía para identificar a los hinchas vinculados con lesiones personales y actos vandálicos, y señaló que les caerá todo el peso de la ley.



Además, convocó a la Comisión Nacional para la Seguridad y Convivencia en el fútbol colombiano, que se reunirá este jueves para evaluar la situación y tomar acciones y correctivos para futuros partidos, así como establecer las posibles sanciones que se puedan aplicar.

Estos son los agresores del hincha de Santa Fe en El Campín Foto: Archivo Particular

La Alcaldía de Bogotá tomó varias medidas. La primera es que por ahora se mantendrá la restricción de público en los estadios de la ciudad. Es decir, este fin de semana la fecha del fútbol profesional se jugará en la capital a puerta cerrada.

Esto acarrea sanciones de carácter deportivo, pero también de carácter organizacional de los partidos en esos estadios FACEBOOK

Asimismo, la alcaldesa Claudia López señaló que durante un año no se permitirá el ingreso de barras ni hinchas de Atlético Nacional a El Campín ni a Techo. Y, en lo que queda del 2021, tampoco se permitirá el ingreso de barras visitantes.



De otro lado, aunque se consideró que la hinchada de Santa Fe fue víctima en los hechos, se aplicará una sanción al club “por el incumplimiento de las condiciones logísticas del contrato en el acceso a la tribuna familiar, por no cumplir con las medidas de distanciamiento y por la invasión de la cancha”.



Tras los anuncios de la administración distrital, se conoció un comunicado del Club Millonarios que rechazó los hechos de violencia, pero manifestó su inconformidad con las restricciones, señalando que “afectan directamente a la institución, a nuestros abonados y seguidores”.

Gustavo Serpa, máximo accionista del equipo señaló: “Es el reflejo de lo que está pasando en el país: ahora resulta que el fútbol es el niño malo de todo lo que está pasando en Colombia. Entonces, por qué cuando hay un muerto en una discoteca o una pelea en un restaurante no cierran todas las discotecas y todos los restaurantes. A este paso nos va a tocar cerrar el país”.



La gresca de Bogotá llevó a que otras ciudades tomaran medidas. El próximo partido que Nacional jugará de visitante será el 15 de agosto contra Patriotas de Boyacá. Para ese partido, la Alcaldía de Tunja anunció ayer que los seguidores del equipo paisa no podrán ingresar al estadio La Independencia. Y en Medellín, el alcalde, Daniel Quintero, anunció que las barras de Nacional de Bogotá no podrían ingresar al Atanasio Girardot cuando los verdolagas jueguen de local.

Edison Romario Ducuara, el hincha que por poco pierde la vida en el Campín Foto: Archivo particular.

Históricamente ha habido un enfrentamiento entre Los del Sur (barra de Medellín) y Nación Verdolaga, por lo que el alcalde prefirió evitar futuros inconvenientes.



Según el calendario del fútbol, Nacional visitará a Alianza Petrolera el 5 de septiembre en Barrancabermeja. Para ese día, aseguraron desde la Alcaldía, no se ha tomado ninguna decisión, pues aún faltan varias semanas para el compromiso. Sin embargo, anoche en esa ciudad se jugó un partido entre Alianza y Millonarios, para el cual no hubo acceso de hinchada visitante.



El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, afirmó que no suspenderá el regreso de los hinchas al Pascual Guerrero, algo que está previsto para el sábado cuando se enfrenten América y Once Caldas. En Barranquilla, se confirmó que sí habrá ingreso de aficionados al Metropolitano.



Fernando Jaramillo, presidente de Dimayor, se sumó a las voces de rechazo y afirmó que trabajarán con las autoridades “para afinar procedimientos; trabajar con los equipos para que los violentos nunca más entren a los estadios, identificarlos, y con las autoridades para judicializarlos y vetarlos de por vida... Vamos a mejorar los protocolos de distanciamiento”.

‘A los vándalos hay que caerles con todo’: mindeporte

El ministro del Deporte, Guillermo Herrera, se refirió a los hechos de violencia ocurridos en el estadio.

Guillermo Herrera. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Colombia lleva 30 años con la violencia de las barras bravas y nada cambia. ¿Qué hay que hacer?



La prioridad es seguridad, seguridad y seguridad, y convivencia, convivencia y convivencia. No puede ser que la culpa siempre sea del fútbol para cerrar los estadios. Hay una definición de locura: hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. Cuando pasan este tipo de hechos se toman las mismas decisiones. La normatividad es clara, la institucionalidad es clara, la responsabilidad está definida por ley entre clubes y alcaldías...



¿Y qué nuevas decisiones tomará su ministerio para que pase algo y controlar esa violencia en el fútbol?



Articular de verdad, no de carreta, la Comisión Nacional de Seguridad y Convivencia en los estadios con comisiones locales, municipales. Lo que pasó en El Campín, en parte, fue porque no se cumplió con el protocolo y los planes de seguridad. ¿Eso se cumplió, eso se está cumpliendo más ahora tras pandemia y en la reactivación del regreso al público a los estadios? Ese será tema de la Comisión Nacional de Convivencia de esta tarde.



Pero eso suena a un poco más de lo mismo, a repetir una retórica conocida. ¿Y, puntualmente, qué?



Aquí los verdaderos culpables son unos vándalos disfrazados de hinchas, que son unos verdaderos criminales, a los que hay que caerles con todo. ¿Cerrando estadios vamos a solucionar esto? Hay que depurar, hay que judicializar, hay que sancionar porque no puede quedar la sensación de impunidad. Estos criminales están tranquilos porque no les pasa nada. No hay que cambiar ni el sistema judicial del país ni el código penal.

¿Cómo acabar, entonces, con esa impunidad?



¡Con la tecnología que ya existe! Para individualizar y depurar hay que ‘nominalizar’ (expedir con nombre) los tiquetes (boletas) con código QR. Y la Policía con la cédula y sus aparaticos portátiles de consulta tiene acceso a los datos e historial de cada persona y puede filtrar a la entrada de los estadios. No hay que hacer carnés ni nada. Hay que utilizar las cosas que ya existen y ya. No hay que enredarse. El tema es de plata –pues consigámosla– y de voluntad. Las responsabilidades están definidas...

