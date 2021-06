Cárcel para concejal de Ocaña que habría golpeado a su expareja

La Fiscalía judicializó al concejal Deiby Alberto Arias Quintero quien habría agredido a su expareja, el pasado 7 de mayo, en Ocaña, Norte de Santander. El ente acusador le imputó los delitos de acto sexual violento y violencia intrafamiliar.



Arias Quintero fue capturado este 19 de junio, y un juez de Control de Garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, por lo que tendrá que seguir atendiendo el proceso en su contra desde prisión.



Los familiares y una amiga de la víctima fueron los que denunciaron estos hechos. Según los testigos, la mujer fue golpeada mientras dormida. La víctima también contó que Arias intentó ahorcarla, así que ella pidió auxilio e intentó zafarse.



“Él llegó gritando y empezó a golpearme. Me trató mal y me decía malas palabras. Me golpeó bastante duro y la verdad no recuerdo una parte de lo sucedido. Cuando volví a tener claridad de lo que estaba pasando, ya tenía el ojo muy hinchado”, contó la mujer.

Judicializado por feminicidio en Huila

Por otro lado, el ente acusador judicializó a Leonidas Carrillo Escobar por su presunta responsabilidad en la muerte de su pareja.



La Fiscalía le imputó el delito de feminicidio. El implicado fue detenido en una estación de gasolina del municipio Garzón, Huila, y aceptó los cargos. Un juez lo cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario.



Según el ente acusador, el hombre habría atacado con arma blanca a su pareja, en una finca de la vereda Los Pinos.



"La mujer intentó pedir ayuda pero cuando la dueña de la finca intentó auxiliarla, ya había fallecido a causa de la gravedad de las heridas", señaló la Fiscalía.



