Este miércoles entró en funcionamiento el Centro Integrado Nacional para la Prevención, Atención y Protección de las Violencias Basadas en Género, con el cual la Policía Nacional busca orientar el despliegue de capacidades en la materia, priorizando territorios a partir de la identificación de causas y factores facilitadores de los comportamientos que originan estas violencias.



Además, análisis previos al lanzamiento del centro permitieron identificar algunas entidades territoriales con altos niveles de estas violencias: Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Nariño y Santander.

“Es importante abordar estas violencias para promover la igualdad de género y garantizar el respeto y la seguridad de todas las personas, independientemente de su condición”, afirmó el director general de la Policía, general William Salamanca Ramírez, quien destacó la gestión preventiva de las diferentes instituciones del gobierno nacional frente a este fenómeno.



De otro lado, en el centro que entró en funcionamiento se implementó un sistema de información para georreferenciar las medidas de protección para salvaguardar la vida e integridad de las víctimas.



Al respecto, la coronel Andrea Carolina Cáceres, subdirectora de la Dirección de Proteccion y Servicios Especiales de la Policía, detalló que ya están condensadas en este sistema 150.421 medidas de protección a nivel nacional, y en una segunda fase buscarán la interconexión con las comisarías de familias para que el proceso sea más rápido.

Jineth Bedoya en el lanzamiento del Centro Integrado Nacional para la Prevención, Atención y Protección de las Violencias Basadas en Género. Agosto 2023. Foto: Cesar Melgarejo. EL TIEMPO

Además, explicó que tener esta información sobre las medidas de protección georreferenciada permite, por ejemplo, implementar más rondas para la protección de las víctimas.



“Buscamos cambiar un contexto y brindar una atención focalizada, articulada con las instituciones para desplegar capacidades y priorizar los territorios donde tenemos esta problemática. Los 54 coordinadores a nivel nacional vamos a trabajar para explorar cómo disminuir la problemática”, expuso Cáceres.



Finalmente, la Policía presentó un documento académico llamado ‘Recursos para la intervención, una exploración de la violencia intrafamiliar de Género en Colombia’, que analiza el fenómeno de la violencia intrafamiliar desde las perspectivas de las víctimas y los victimarios.



“Estamos seguros de que esta publicación se constituirá en un referente para el desarrollo de políticas públicas efectivas en contra de la violencia intrafamiliar en Colombia, por primera vez se entrevistaron victimarios para dilucidar dinámicas recurrentes en sus actuaciones, lo que nos permitirá ajustar las estrategias de prevención y control frente a estas violencias”, concluyó el general Salamanca.

Mujeres policías en el Centro Integrado Nacional para la Prevención, Atención y Protección de las Violencias Basadas en Género en agosto de 2023. Foto: Cesar Melgarejo. EL TIEMPO

En el lanzamiento de este centro de la Policía se realizó un conversatorio con la editora de EL TIEMPO y directora de la campaña No Es Hora De Callar, Jineth Bedoya; la rectora de la Universidad EAN, Brigitte Baptiste; el director de transformaciones culturales Línea en Calma, Giancarlo Chiappe; la presidenta de la organización SHE IS, Nadia Sánchez, y con el coronel Carlos del Moral Orro, oficial de enlace de la Guardia Civil de España.

