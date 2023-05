La extorsión en el Caribe y en el Atlántico no da tregua y cada vez son más las víctimas que caen en las manos de delincuentes que se pasean las calles de los municipios intimidando y atemorizando a comerciantes con el pago de las mal llamadas “vacunas”.



Desde hace ya varios meses, las autoridades ha estado tras la pista de estos criminales, pero no ha sido posible mitigar la influencia de estos grupos delincuenciales en las zonas de comercio.

Esta vez, la triste historia fue la de una mujer que terminó asesinada en el municipio de Simití, luego de negarse a pagarles a los delincuentes la suma que ellos le estaban exigiendo.



Videos compartidos en redes sociales muestran cuando un hombre entró a lo que parece ser a una droguería y comenzó a exigirle dinero a la mujer.

Uniformados de la policía le han seguimiento a las denuncias de extorsión en el país. Foto: Fiscalía general

Sin embargo, la víctima se negó a entregarlo y utilizó la cámara de seguridad de su dispositivo para registrar el suceso:



“Me parece algo absurdo, ilógico que llegue una persona de la nada a pedirle plata ¿A dónde se ha visto eso? No puede ser ese cuento así. Ahora uno tiene que creerle al que aparezca de la nada, a decirle eso a uno. Yo no conozco en Colombia ninguna empresa que venga a uno a pedirle plata de la nada”, se escucha a la mujer hablando en la grabación.



El delincuente no dijo nada más al respecto y se subió a una motocicleta que lo esperaba afuera. Sin embargo, minutos después regresaron hasta el establecimiento comercial y usando un arma de fuego acabaron con la vida de la mujer.



La víctima fue identificada como Rocío Fuentes Díaz y se dice que días antes ya había recibido visitas de los extorsionadores en su negocio.



“Dentro de las acciones preliminares que hemos realizado con nuestras unidades de policía judicial podemos establecer que esta persona en días anteriores ya le habían llegado a su sitio de trabajo para hacerle exigencias de tipo económico. Estamos intentando establecer si por este hecho se desencadena el asesinato de esta persona”, sostuvo Luis Cubillos, comandante de la Policía del Magdalena Medio.



Así mismo, las autoridades afirmaron que ya tienen identificados a los responsables de los hechos y que procederán con toda la fuerza de ley para materializar su captura.

📹 Video | Una mujer grabó a sus extorsionistas. La comerciante se negó a pagar y momentos después fue asesinada.



Los hechos ocurrieron en el municipio de #Simití, #SurdeBolívar



Más detalles: https://t.co/4W560e6C4c@mindefensa @PoliciaColombia pic.twitter.com/jKM7uuM17K — Vanguardia (@vanguardiacom) May 26, 2023

JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

