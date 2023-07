La Fiscalía General de la Nación abrió un caso para investigar lo sucedido en un ingenio azucarero de El Cerrito, Valle del Cauca, donde quedó registrado en video que uno de los trabajadores atacó con un machete a un oso hormiguero, el cual murió.



De acuerdo al ente acusador, el caso fue asumido por el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), el cual en articulación con la Policía de Carabineros va a inspeccionar la zona y recopilar elementos que los lleve a dar con la identificación y paradero de este hombre.



"Gelma abrió noticia criminal por el caso de maltrato animal donde murió un oso hormiguero en El Cerrito, Valle del Cauca. En articulación con Carabineros

se avanza en la recolección de información y material probatorio que permita la judicialización del presunto responsable", dio a conocer la entidad en la tarde de este sábado.



#GELMA abrió noticia criminal por el caso de maltrato animal donde murió un oso hormiguero en El Cerrito #ValledelCauca. En articulación con @CarabinerosCol se avanza en la recolección de información y material probatorio que permita la judicialización del presunto responsable. — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) July 1, 2023

El fuerte video en el que aparece el hombre con un machete circuló en horas de la mañana, y en él se escuchan las palabras de otra persona que le pide que "no lo mate, no mate a ese animalito, déjelo ir. El animalito está bonito, está haciendo fuerza para que no lo maten. Déjelo ir".



Finalmente, el hombre que ahora será investigado por el grupo especial de la Fiscalía, liderado por Alejandro Gaviria, le pegó al oso, el cual quedó tirado en el suelo sin volver a moverse.



#IndignaciónPorAsesinarOsoHormiguero 🐜🦡💔 En medio de un cañaduzal, ubicado en Cerrito, Valle del Cauca, un cortero asesinó con un machete a un oso hormiguero que caminaba por allí, pese a que sus compañeros pidieron no matarlo. 1/2 pic.twitter.com/UwCRfigDZx — Juanito Rueda 📷🇨🇴 (@juanfotosadn) July 1, 2023

Ante lo sucedido, el Ingenio Providencia, al cual pertenece el hombre, emitió un comunicado en el que "la compañía está tomando todas las medidas correctivas necesarias con el trabajador. Así mismo, y para seguir preparando a nuestros colaboradores, se estará llevando en los próximos días una campaña de sensibilización y educación sobre la importancia de conocer y conservar la biodiversidad de especies y ecosistemas especialmente en nuestra zona de influencia para que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir".



Y sin especificar si el trabajador ha sido apartado de sus labores, el ingenio añadió que está dispuesto para colaborar con cualquier autoridad que vaya a investigar la muerte del oso hormiguero.



Es de destacar que este tipo de actos están tipificados en el Código Penal colombiano como un delito contra la vida, la integridad física y emocional de los animales con penas, inhabilidades y multas.



Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

