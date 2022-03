Las victimas sobrevivientes de violencia sexual y emocional por parte del sacerdote Fredy Martínez Cruz, quien se encuentra recluido en la cárcel Picaleña, en Ibagué, hicieron un llamado a auxilio a las instituciones veedoras de los Derechos Humanos, al igual que la Arquidiócesis de Ibagué y a entidades protectoras de las mujeres para que se garantice el debido proceso y la protección de su integridad como prioridad en esta investigación que se adelanta contra el imputado.



(Le puede interesar: 'Águilas Negras' amenazan a magistrados por la despenalización del aborto)

(Además lea: Procuraduría no investigará plagio en tesis de Jennifer Arias)



Este martes 8 de marzo se cumple un año de la denuncia pública contra el padre Martínez que adelantó la campaña #NoMeCallas. Precisamente el proyecto denominado ‘Sobrevivientes’, que se originó de la necesidad de atención psicojurídica a víctimas de abusos en el país, espera el fallo del Juzgado 7 penal municipal de Ibagué, advirtió sobre la solicitud de la revocatoria de la medida de aseguramiento. Es decir, si continúa o no con medida intramural.



(No deje de leer: Mencionados en escándalo de corrupción niegan haber sido contactados)



El grupo de personas denunciantes, que han sido amedrentadas, humilladas y amenazadas, motivó a crear la Fundación para la Solidaridad y Justicia Restaurativa de Víctimas de Abusos en Colombia, cuyo objeto es brindar atención y apoyo psicológico, jurídico, social y comunitario a víctimas de violencia en el país.



Martínez Cruz fue acusado formalmente por la Fiscalía ante el Juzgado 4° Penal del Circuito con funciones de conocimiento, por presuntamente haber abusado de tres mujeres en Ibagué.



La diligencia fue adelantada a mediados del año pasado a través de un despacho delegado ante el Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas), de la Seccional Tolima.



(Además lea: Defensoría abre investigación a funcionario por presunta presión política)



Al investigado, al que la Iglesia católica lo suspendió de sus funciones, le fueron imputados el 2 de julio de 2021, tras ser capturado por el CTI, los “cargos de acto sexual violento, acto sexual con persona puesta en incapacidad de resistir y acceso carnal con persona puesta en incapacidad de resistir, los cuales fueron confirmados en audiencia de acusación”.



Martínez Cruz, de 44 años, reconocido por sus misas de sanación en una iglesia del corregimiento de Villa Restrepo, en las afueras de Ibagué, lideraba además un grupo de oración y durante los momentos denominados de unción habrían sucedido estas agresiones sexuales cuando, al parecer, eran doblegadas las víctimas por el sacerdote.



Las víctimas son mujeres entre 19 y 22 años, en hechos ocurridos entre los años 2007 y 2013.



Los investigadores del CTI, con base en los testimonios de tres mujeres, concluyeron que "en algunos casos el hoy procesado al parecer abusaba de las mujeres, cuando se encontraba a solas con ellas, usando la misma práctica de la unción".



(Le recomendamos leer: Este año más de 2.100 mujeres han sido víctimas de violencia intrafamiliar)



La Fiscalía reiteró que hasta el momento se tiene conocimiento de tres jóvenes abusadas, pero advirtió que "hay indicios de que podrían ser más".



De acuerdo con pruebas suministradas por las víctimas, se detalla claramente el "tipo de secta religiosa liderada por el sacerdote y los códigos de manipulación que dieron lugar a las situaciones y relaciones de abuso".



ELTIEMPO.COM