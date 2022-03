"Desde hace varios meses nuestra inteligencia viene haciendo seguimiento a todo lo que sucede en la frontera (con Venezuela), por eso se tomó la decisión de fortalecer la presencia de nuestra tropa en la frontera", aseguró el ministro de la Defensa, Diego Molano, al ser cuestionado por el incremento de la presencia de militares venezolanos en la frontera con Colombia.



Molano señaló que en Arauca se han desplegado cerca de 7.000 hombres de la Fuerza Pública - dos pelotones de Infantería de Marina, vuelos tripulados en la frontera y de vehículos blindados - que tienen un propósito "contener la frontera y hacer permanente vigilancia del otro lado de la frontera".



Lo invitamos a leer: El poder del narcotráfico de la ‘Segunda Marquetalia’ y el Eln en Venezuela)

De igual forma, el jefe de la cartera castrense señaló frente al posible número de militares venezolanos en la frontera que de acuerdo con inteligencia, "es un poco de carreta, no son 10.000 sino 2.000. Son unos carros que están utilizando para hacer presencia en la frontera".



Molano se declaró confiado en que con la presencia de los uniformados venezolanos en su territorio, se "enfrenten a los grupos ilegales y no sea un arreglo para hacerse los que atacan a las disidencias y a la 'Segunda Marquetalia' para quedar bien con los Estados Unidos".



(Lo invitamos a leer: Inteligencia develó unión de disidencias al mando de un nuevo secretariado)



Para el Ministro lo que queda en evidencia es que en Venezuela siguen delinquiendo el Eln de forma articulada con la 'Segunda Marquetalia, "y parece que estuvieran articulados para combatir a las disidencias, pero la verdadera operación se dio aquí por parte de la Fuerza Pública que dio de baja a 27 disidentes incluido 'Arturo'".



(De seguro le interesa leer: Temido jefe disidente buscaba alianzas con Irán y Corea del Norte)

Ministro descarta amenaza de 'Águilas Negras' contra magistrados

De otro lado, el ministro de la Defensa aseguró que el panfleto con el que se amenazó a los integrantes de la Corte Constitucional es "apócrifo", y así lo concluyó la Policía Nacional tras evaluar el tema.



"Este panfleto no es atribuible a ese grupo (las 'Águilas Negras), ese grupo no existe. Además las características del documento no coinciden con estos grupos ilegales".



(Por contexto, le sugerimos leer: Organizaciones rechazan amenazas a magistrados de la Corte Constitucional)



De acuerdo con Molano, la Policía ha mantenido contacto con los magistrados para hablar de medidas de seguridad y protección, y señaló que también se investiga la forma cómo se difundió dicha información.

Otras noticias de la sección Justicia:

- La primera mujer comandante de una compañía de vehículos de infantería



-El 'hombre del maletín' del senador Castaño que está prófugo de la justicia



En Twitter: @JusticiaET