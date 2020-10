El testimonio de excongresista que fue secuestrado por 'Uriel'

Andrés Felipe Vanegas Londoño, alias Uriel, tercer jefe del frente de Guerra Occidental del Eln, fue muerto en una operación de las Fuerzas Especiales del comando de las Fuerzas Militares, el domingo, en zona rural de .Nóvita en Chocó.



El guerrillero entró al radar de las autoridades por perpetrar los secuestros, y organizar la posterior liberación de dos políticos en Chocó, los hermanos Patrocinio y Odín Montes de Oca, entre 2014 y 2017. Era considerado como el Youtuber del Eln, por su afición a las redes sociales, que lo hicieron muy visible.

A Patrocio Montes, quien había sido gobernador del Departamento, el Eln lo tuvo secuestrado 2 años y 9 meses, supuestamente para someterlo a un juicio político. Por su liberación exigían una millonaria suma de dinero.



Por problemas de salud de Patrocinio, su hermano Odín, se intercambió por él en abril de 2016. Este último estuvo secuestrado durante 10 meses por la guerrilla, hasta febrero de 2017.



'Uriel', en ese proceso se dio a conocer en los medios de comunicación, "era muy mediático, le gustaba la exposición en los medios y siempre cargaba una cámara fotográfica", dijo a EL TIEMPO uno de los periodistas que cubrió - en las selvas de Chocó - la liberación de Odín Sánchez.



'Uriel', tenía abiertas redes sociales, y se presentaba como 'El Comandante Uriel', y exponía su contacto a través de WhatsApp y correo electrónico.



"Como periodistas era muy fácil para nosotros contactarlo, una vez, me pidió ser amigo a través del Facebook, situación que me llamó la atención", aseguró un comunicador que labora en Bogotá, quien dijo " a 'Uriel' lo veíamos como el Youtuber del Eln".



'Uriel' era muy aficionado a los avances tecnológicos

Odín Sánchez Montes de Oca, en diálogo con EL TIEMPO, señaló que se reunió en tres ocasiones con 'Uriel' para negociar la liberación de su hermano Patrocinio. "Sobre las aguas del río San Juan fueron nuestros encuentros. En una mochila cargaba un computador, cámaras fotográficas y un buen celular. Era muy aficionado a los avances tecnológicos", aseguró Sánchez.



Recordó que 'Uriel' les pidió inicialmente 10 mil millones de pesos por la liberación de Patrocinio, y lograron bajar la cifra a 3 mil millones de pesos.



Odín terminó intercambiándose por su hermano - por cuestiones de salud - "en el tiempo que estuve secuestrado 'Uriel' fue a visitarme unas 4 o 5 veces, llegaba para el almuerzo, tipo dos o tres de la tarde, y se quedaba el resto del día en el campamento".



Sánchez, quien fue congresista, recuerda que 'Uriel' siempre estaba con un perro de raza pequeña. "Yo creo que estuvo en la universidad, 'Uriel' era educado, y se desenvolvía muy bien analizando temas sobre la región, además era muy exceptico sobre el papel del Estado, afirmaba que no cumplía".

De acuerdo con Odín, 'Uriel' podía ser calificado como un hombre 'sanguinario', pero a la vez, durante su secuestro lo trato bien, "yo era hipocondríaco, me enfermaba de todo, y una vez me dijo, en chiste, "usted no se puede morir, porque nosotros lo que necesitamos es la plata", y me mandó traer un médico".



Odín dijo que 'Uriel' alguna vez le contó que el Eln estuvo a punto de someterlo a un "juicio de guerra", porque su esposa lo visitaba, y al parecer inteligencia del Ejército estuvo a punto de ubicarlos. "Él, medio para que a través de un organismo de ayuda humanitaria sacaran a su familia del país", aseguró Sánchez.



Dijo que 'Uriel' se refería Pablo Beltrán y 'Gabino' - jefes del Eln - como "los Viejitos", era muy irreverente hacia ellos", y aseguró que el Comando Central de la guerrilla solo se preocupo por su secuestro cuando el Gobierno exigió su liberación como punto para dar inició a unas posibles negociaciones.



"No me vayas hacer llorar" le dijo 'Uriel' a Odín, cuando hablaban de la plata para dejarlo en libertad, "mi familia a través de rifas y ayuda de amigos logró recaudar 1.800 millones de pesos para poder quedar en libertad", aseguró.



Finalmente, dijo Odín Sánchez que recuerda que el 'comandante Uriel' tomaba mucho café.

