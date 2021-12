Un gol en tiempo complementario del partido entre Unión Magdalena y Llaneros tiene al fútbol nacional en el ojo del huracán no solo en Colombia sino en el mundo.



Con ese gol, Unión Magdalena ganó por 2-1 y logró el ascenso a la A. La situación no tendría nada de raro sino fuera por la pasividad de los jugadores de Llaneros que al parecer no intentaron defender el arco.



El segundo gol lo anotó Jonathan Segura en medio de la pasividad de la defensa del equipo local, que se quedó parada viendo jugar a sus rivales.



Desde el presidente Iván Duque que en su cuenta de Twitter aseguró: "Lo ocurrido en el partido de ascenso a la Primera División del Fútbol Colombiano es una vergüenza nacional", hasta ciudadanos del común expresaron su rechazó por lo que consideran sería un partido amañado.



Hoy se reunieron las directivas del fútbol nacional con el ministro del Deporte, Guillermo Herrera, que decidieron que las tres comisiones - disciplinarias - investiguen los hechos, y afirmaron que le solicitaron una cita al fiscal general Francisco Barbosa, para que de inicio a una investigación formal.



De hecho se dejó sobre el tapete que el delito a imputar sería el de corrupción privada.

EL TIEMPO consultó con el penalista Francisco Bernate quien señaló que el delito de corrupción privada se tipifica cuando "una persona trabaja en una entidad, institución o empresa le exige a otra que no haga su trabajo o le ofrece un pago para que no lo haga de acuerdo a su interés", puntualizó.



Para el caso puntual de fútbol lo asimiló al hecho de "sobornar a personas o empresas" y resaltó que en el tema puntual del Unión Magdalena y Llaneros "tendría que demostrarse que los jugadores recibieron dinero o a cambio de parar y perder el partido".



Para el abogado es una situación muy difícil de corroborar, y que sería trascendental la declaración de un jugador supuestamente implicado en el hecho a demostrar.



"Este delito da de cuatro a ocho años de prisión, pero aquí lo que hay que demostrar es quiénes son los involucrados directamente y quién es el que jugador o jugadores que se dejaron sobornar para perder el partido", señaló Bernate.



Para el penalista es más claro el delito de estafa porque las posibilidades de un gol en el último minuto eran escasas y en ese momento estaban las apuestas a 151 pesos por punto jugado.

