Un fracaso del sistema judicial llamado ‘Pupileto’ / Opinión

Su nombre era Daniel José Osorno Márquez. Tenía 21 años y apareció colgado hace poco más de una semana en un baño de la cárcel de El Bosque, de Barranquilla.



Casi nadie lo llamaba por su nombre de pila. ‘Pupileto’ le decían en el mundo del hampa, y así también se hizo conocido para los colombianos cuando su fijación por exhibirse en redes sociales con el producto de sus delitos, y también sus entradas, salidas y voladas de la cárcel, lo convirtieron en un personaje para los medios de comunicación.



Su dramática muerte a los 21 años retrata los pecados de nuestro sistema judicial, y también de nuestra sociedad. Esa misma sociedad que se acostumbró a leer y a ver las historias del delincuente reincidente y exhibicionista, pero que seguro no habrá pensado en ‘Pupileto’ como producto de un entorno y una familia rodeados por el delito y la escasez de oportunidades. Producto, también, de un sistema de justicia que no fue capaz de arrancarlo de la ilegalidad: no lo protegió cuando era menor de edad, estuvo lejos de ayudarlo a reformarse cuando estuvo preso y, lo más grave, tampoco le garantizó la integridad y la vida en su última entrada a prisión.



Por supuesto, el joven delincuente tomó sus decisiones, y eligió mal. Miles, tal vez millones, de muchachos en su misma situación de pobreza simplemente no optan por el crimen y se convierten en ciudadanos de bien.



Pero el sistema judicial existe, precisamente, para tratar con quienes escogieron la vía de la ilegalidad: no solo para hacer justicia y condenarlos, sino para tratar de que salgan de prisión siendo mejores personas. Algo que, desafortunadamente, no puede estar más lejos de nuestra realidad.

‘Pupileto’ registró al menos 10 capturas antes de su prematura muerte, casi siempre por robos. Una y otra vez encontró la manera de burlar a la justicia para salir de nuevo a las calles y volver a delinquir. Solo tenía una condena en su contra, de apenas 48 meses, a pesar de todo su historial criminal.



Y en la misma cárcel de la que se voló hace un mes antes de ser recapturado era, según sus allegados y su defensa, víctima de abusos sexuales y de maltratos que habrían sido determinantes para llevarlo a un posible suicidio. La investigación apenas comienza, pero hay desde ya una certeza: una persona que estaba bajo custodia del Estado murió de forma violenta.



Casos como el de ‘Pupileto’ y el de los 23 muertos de La Modelo llevan al país a preguntarse qué es lo que está pasando en nuestras cárceles. La respuesta nos la siguen debiendo la ministra de Justicia y el director del Inpec.



