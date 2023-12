Tribunal tumba absolución de coronel (r) Amor Páez y lo condena por masacre paramilitar

En una sentencia de 150 páginas, el Tribunal Superior de Buga condenó a 31 años y 11 meses de cárcel al coronel en retiro Jorge Alberto Amor Páez por una masacre cometida por paramilitares en Buga en 2001, en la que fueron asesinados 24 hombres.



Según la acusación de la Fiscalía, el 10 de octubre de 2001 un grupo de paramilitares llegó a los corregimientos de La Habana, Alaska y La Magdalena, del municipio de Buga, Valle del Cauca; luego citaron a los pobladores a una reunión y separaron a los hombres de las mujeres y niños, y después dispararon a 24 hombres que alcanzaron a reunir, acusándolos de tener vínculos con los grupos rebeldes de la región.

Por la masacre han confesado tres exjefes paramilitares del bloque Calima de las Auc, quienes en sus versiones hablaron del coronel Amor Páez, quien para el momento de los hechos era comandante del Batallón Palacé de Buga.



Por estos hechos el 27 de octubre de 2022 el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Buga, Valle del Cauca, había absuelto al coronel, pero en segunda instancia el Tribunal lo encontró culpable, por omisión impropia, del delito de homicidio en persona protegida.



Los argumentos

Miembros del Bloque paramilitar Calima en entrega de armas, durante proceso de desmovilización el 18 de diciembre 2004. Foto: Héctor Fabio Zamora/ CEET

En el análisis del caso el tribunal tuvo en cuenta múltiples testimonios y otras pruebas presentadas en el juicio y señaló que el 10 de octubre de 2001, cuando un grupo de paramilitares apareció en tres corregimientos de Buga y asesinó a 24 personas, no llegó ni el Ejército ni la Policía.



La Fuerza Pública se había retirado de los tres corregimientos donde ocurrió la masacre desde antes, porque el Comandante del Batallón de Artillería #3 Batalla de Palacé de Buga, es decir, el coronel Amor Páez, “había desestimado mantener unidades de combate en esa área, aseverando, según sus descargos, que sus subalternos no ratificaron la presencia de integrantes de las Autodefensas cuya existencia en la zona había sido más notoria con un retén realizado por tales delincuentes el 30 de septiembre de 2001 en el sitio denominado Cruce Bar, alarmas reiteradas el 3 de octubre siguiente, cuyas fuentes de información y alertas el coronel Jorge Alberto Amor Paez desestimó”, se lee en la sentencia.

Como no lo hizo, estando en posibilidad de hacerlo, o sea, proteger a la población civil, sobrevino la masacre de esas 24 personas, a quienes sus asesinos encontraron totalmente desprotegidas:

TWITTER

Para los magistrados, la seriedad de las denuncias y advertencias por la presencia paramilitar en corregimientos cercanos a la base del Batallón obligaban a no descartar el peligro para la población civil y a mantener tropas y unidades de combate disponibles para enfrentar a los paramilitares, pero por la “desprotección dispuesta por los mandos militares, particularmente el coronel Amor Páez, obligados a garantizar los derechos de la población civil, especialmente su vida e integridad personal, se les facilitó y pudieron realizar la cruel masacre de los 24 hombres moradores de esa área”.



La justicia encontró que este oficial “flagrantemente incumplió” llevar a cabo acciones para salvaguardar a la población civil a la que estaba obligado a proteger, lo que facilitó y permitió que los paramilitares atacaran y masacraran a los civiles.



“Como no lo hizo, estando en posibilidad de hacerlo, o sea, proteger a la población civil, sobrevino la masacre de esas 24 personas, a quienes sus asesinos encontraron totalmente desprotegidas e indefensas”, señaló el Tribunal Superior de Buga.

La corporación judicial no le concedió al oficial en retiro la suspensión de la pena o la prisión domiciliaria, por lo que una vez esté en firme la sentencia, se ordenó la captura del hombre.

Vinculado a ‘falsos positivos’ en Antioquia

Durante distintos periodos de tiempo, diferentes unidades militares usaron el cementerio Las Mercedes para desaparecer a víctimas de 'falsos positivos'. Foto: Juan Camilo Velandia.JEP

De otra parte, el coronel (r) Amor Páez está vinculado a una investigación por ‘falsos positivos’ en Dabeiba, Antioquia, que lleva la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En julio de 2022 la JEP imputó cargos a 10 exmilitares por ejecuciones extrajudiciales de personas que fueron enterradas en el cementerio Las Mercedes, de Dabeiba, y aunque ocho aceptaron cargos, dos no lo hicieron: los coroneles (r) Jorge Alberto Amor Páez y Herley Guzmán Ramírez.



Sobre la responsabilidad de Amor Páez la imputación de la JEP señala que, como comandante de la Brigada 11 del Ejército, habría propiciado las condiciones para que sus subordinados se sintieran presionados a asesinar inocentes y presentarlos como bajas en combate.







