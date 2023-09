El Tribunal Superior de Bogotá, con ponencia del magistrado Luis Enrique Bustos, declaró improcedente la impugnación que puso Óscar Iván Zuluaga contra un fallo de tutela con el que se le negó tumbar el principio de oportunidad que recibió el exdirector de Invías Daniel García Arizabaleta.

Para la defensa de Zuluaga, excandidato presidencial del uribismo en 2014 e imputado por el escándalo de Odebrecht, el Juzgado 13 de garantías de Bogotá interpretó erróneamente la ley y terminó concediéndole a García Arizabaleta un principio de oportunidad por Odebrecht, beneficio con el cual se libró de la persecución penal en contra.



Como ese beneficio salpicaría al excandidato, eso lo llevó a decir que supuestamente se le vulneraron sus derechos, y por eso presentó una tutela que fue declarada improcedente por el Juzgado 9 de Conocimiento de la capital.



Entre los argumentos de este último juzgado para tomar esa determinación el 27 de junio pasado estuvo que no hubo interpretaciones erróneas de la ley, y que "Daniel García Arizabaleta también es indiciado en el caso donde Zuluaga tiene la misma calidad y, por eso, servirá de testigo de cargo contra aquel, dada su intermediación entre el último y la compañía Odebrecht durante la campaña presidencial de 2014. Por demás, ese proceso, como el que se sigue por enriquecimiento ilícito, surgen de la investigación adelantada en el caso matriz, de manera que "tienen un nicho fáctico de origen común' ".

El análisis del Tribunal

Para el Tribunal de Bogotá, en la impugnación se estaba cuestionando que el Juzgado 13 de garantías había interpretado erróneamente la causal 5 del artículo 324 del Código de Procedimiento Penal.



Y según el análisis de la magistratura, eso solamente le interesa a la Fiscalía y a Daniel García Arizabaleta, "en el sentido de que su aplicación abre la posibilidad a la primera de obtener la de suma un testigo de cargo y, al segundo, de beneficiarse con inmunidad frente al enriquecimiento lícito atribuido, todo, condicionado al

cumplimiento del compromiso".



Básicamente, para el Tribunal esa mala o no interpretación no trastoca los derechos de Óscar Iván Zuluaga. "De manera que el riesgo del derecho fundamental al debido

proceso de Zuluaga es tan solo aparente, ya que no es titular del mismo en el asunto donde se impartió legalidad al principio de oportunidad", dice el fallo firmado por el magistrado ponente, Luis Enrique Bustos, y sus compañeros de Sala Mario Cortés Mahecha y Javier Armando Fletscher.



