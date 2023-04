El Tribunal Superior de Bogotá examinó la apelación que presentó la defensa del abogado Diego Cadena al decreto de pruebas en la investigación por presunto soborno a testigos y fraude procesal.



El caso contra el abogado está en etapa preparatoria de juicio, y su reclamo tiene que ver con que a su parecer las interceptaciones que se hicieron dentro del proceso carecen de legalidad, pues fueron adelantadas en el marco de la relación entre cliente y defensor.



Se trata de las comunicaciones que sostuvo Cadena con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien ha dicho en diferentes espacios que su idea con el abogado era conseguir que prisioneros dijeran solo la verdad -sin nada a cambio- sobre supuestos señalamientos contra el senador Iván Cepeda.



Álvaro Uribe, expresidente. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo.

En este caso, el Tribunal de Bogotá, desde su Sala Penal y con ponencia del magistrado Carlos Héctor Tamayo, recordó que esas intercerptaciones fueron ordenadas por la Corte Suprema de Justicia en el proceso contra el exjefe de Estado, imputado por los dos mismos delitos que Cadena.



"Es decir, se trata de evidencias obtenidas mediante orden judicial, y en consecuencia, de forma completamente lícita y legal, tanto más cuanto que así fue declarado por la misma Corte Suprema en auto del 3 de agosto de 2018", se leyó desde el despacho de Tamayo.



En este punto, el Tribunal trajo a colación que en ningún caso se pueden interceptar las comunicaciones del defensor (Cadena), pero que acá en ningún momento tuvo intervención el penalista en su rol de defensor de Uribe.



Por lo tanto la decisión fue revocada parcialmente, ya que un juzgado había hecho observaciones dirigidas a que las actuaciones ordenadas por el alto tribunal sí estaban mediadas por la relación cliente-abogado.



Para el magistrado, lo correcto fue "revocar parcialmente el auto apelado, en su lugar decretar las interceptaciones de las comunicaciones telefónicas entre Cadena y Uribe, y la transliteración de las intercepciones consignadas en (11) informes".

El abogado investigado Diego Cadena. Foto: César Melgarejo/ CEET

Frente a la solicitud de apelación que presentaron abogados de Juan José Salazar y Diego Cadena para que se desestimaran en el proceso los pantallazos de los chats entre el exparamilitar Carlos Enrique Vélez y Salazar, el Tribunal negó el pedido, así como rechazó la posibilidad de anular la interceptación a Cadena y Salazar.



En la decisión, el despacho del magistrado leyó que un apoderado de víctimas en el caso contra Cadena había pedido como prueba el testimonio del exsenador Mario Uribe, para supuestamente acreditar la relación que tenía el abogado procesado con el expresidente Uribe y Carlos Enrique Vélez.



"Empero, no habiendo precisado cuál es la relación, ni el contenido del mencionado documento, le es imposible a la Sala determinar si la prueba es o no pertinente, por lo que la decisión apelada en esa parte habrá de confirmarse", concluyó el Tribunal, añadiendo que contra las decisiones leídas este martes no procede recurso alguno.



