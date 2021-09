'Chuzadas': magistrado tumba absolución y condena a alfiles de Uribe

El magistrado del Tribunal Superior de Bogotá Dagoberto Gómez tumbó la absolución de los exfuncionarios de la Casa de Nariño Cesar Mauricio Velásquez y Edmundo del Castillo.

El juez 56 de conocimiento de Bogotá los absolvió en primera instancia el 12 de julio y la Fiscalía y los representantes de las víctimas apelaron la decisión.



El magistrado consideró, en principio, que las valoraciones que hizo el juez de primera instancia de las evidencias fueron precarias. Y añadió que hubo una organización criminal para afectar la imagen de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.



El magistrado les impuso una pena de 63 meses y un día de cárcel y una inhabilidad por el mismo tiempo. Además negó la suspensión de la ejecución de la pena y consideró que del Castillo puede pagar la pena en casa por cárcel, pero Cesar Mauricio Velásquez debe ser recluido en centro carcelario. Esto porque uno tiene arraigo en el país y el otro se encuentra en Roma (Italia).



Ordenó además que sean capturados y puestos a disposición del Inpec, una vez quede en firme la decisión.



Los abogados de los condenados anunciaron que acudirán a la impugnación especial de la decisión.

(Le puede interesar: Los ejes claves para enfrentar la creciente inseguridad en el país).

La Fiscalía les había imputado los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, peculado por uso y violación de comunicaciones agravado. Esto por la existencia de un plan para desprestigiar a magistrados de la Corte Suprema y congresistas.



"Los hechos se registraron en el 2007 desde cuando haciendo uso de sus posiciones distinguidas y la influencia en diferentes entidades del Estado, planearon, supuestamente, el desprestigio de la Corte Suprema y de la legitimidad de las sentencias proferidas frente a los casos de alianzas o nexos entre congresistas y otros políticos con cabecillas de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc)", señaló en su momento la Fiscalía.

(Le puede interesar: El debate por la despenalización del suicidio médicamente asistido).

Para la Fiscalía, el exsecretario jurídico Edmundo del Castillo Restrepo acordó con miembros de las Auc el acopio de información ilegalmente obtenida mediante equipos técnicos del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), para desprestigiar a los magistrados de la máxima corporación, que investigaban casos de parapolítica.



En cuanto al exsecretario de prensa César Mauricio Velásquez, la Fiscalía le endilgó haberse concertado con funcionarios del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en la planeación de una estrategia de comunicaciones y la divulgación de comunicados que tenían como fin el desprestigio del alto tribunal y de la excongresista Yidis Medina.

'Hubo una organización criminal'

El magistrado del caso señaló que la Corte fue infiltrada y no por el narcotráfico sino por funcionarios del DAS en cumplimiento de instrucciones de la Casa de Nariño.



Añadió que comunicaciones privadas de magistrados fueron grabadas ilegalmente y que hubo una organización criminal que se activó para obtener esas informaciones.



Indicó que el llamado 'Caso Paseo' se activó por petición de Bernardo Moreno. Se trataba de buscar información sobre un viaje de magistrados a Neiva, supuestamente financiado por el polémico empresario Ascenso Reyes.



Indicó que los avances de esa operación se presentaron en tres reuniones en abril de 2008. A una de ellas asistieron los exfuncionarios Cesar Mauricio Velásquez y José Obdulio Gaviria. Luego, el 24 de abril, estuvo Edmundo del Castillo y otros funcionarios.



En una tercera reunión, dijo el magistrado, estuvo el exfuncionario Bernardo Moreno y la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado. Ambos fueron condenados por las 'chuzadas'. A la misma entraba y salía el hoy congresista José Obdulio Gaviria.



"La intención de los exfuncionarios no era proteger la institucionalidad sino enlodar la imagen de los magistrados", dijo el togado y cuestionó que se utilizó el aparato estatal con fines dañinos y la intención de afectar a la Corte.



Dijo que la organización criminal se activó con el 'Caso Escalera' y que esa organización tuvo permanencia en el tiempo y con el fin de afectar a la Corte.



Consideró que los casos 'Tasmania' y 'Guzmán', 'Job' no permiten establecer que se tipificó el delito de concierto de delinquir contra los procesados.



Indicó que contrario a lo que señaló el juez de primera instancia, la Fiscalía si demostró la existencia de una organización criminal. Dijo que se apartaba también de la conclusión del juez de que los procesados no incurrieron en el delito de concierto para delinquir.



Esto frente a su participación en la organización criminal y el caso puntual del plan de desprestigio contra Yidis Medina y el llamado 'Caso Paseo'.



Indicó que Edmundo del Castillo participó en una de las reuniones en las que se habló de ese caso, entregó información sobre el extraditado narcotraficante José Mario Ortiz conocido como 'Chepe Ortiz' y luego una de sus asesoras fue a un medio de comunicación a recoger una USB que había sido entregada días antes de una publicación en la que se denunció la supuesta irregularidad del viaje de los magistrados a Neiva.



Añadió que del Castillo se reunió con una persona identificada como Julio César Almanza, quien entregó información contra Yidis Medina para vincularla con grupos ilegales. Esa persona fue llevada en un carro de la Presidencia a la Fiscalía para que hiciera la denuncia. Y un funcionario del CTI de la Fiscalía declaró que atendió a Almanza luego de una llamada de del Castillo.



Frente a Cesar Mauricio Velásquez, el magistrado dijo que también asistió a reuniones y que según la declaración de la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado, un funcionario del organismo se desplazó a la Casa de Nariño a reunirse con el entonces jefe de prensa de Presidencia.



Sostuvo el magistrado que el exfuncionario tenía interés de conocer información del 'Caso Paseo' y además recibió un dossier contra la excongresista Yidis Medina y que serviría para desprestigiarla.



Dijo que no es posible creer que el exfuncionado estuvo interesado en esos temas sin conocer de las actividades ilegales que se estaban registrando. Y que los dos funcionarios estaban al tanto de lo que estaba pasando.​

Lea otras noticias de Justicia

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com