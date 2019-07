Tribunal bajó condena a José Miguel Narvaez por crimen de Jaime Garzón

26 años y tres meses de prisión fue la pena que impuso el Tribunal Superior de Bogotá contra el exsubdirector del DAS José Miguel Narváez por su participación en el crimen del periodista y humorista Jaime Garzón.

Aunque en primera instancia el Juzgado Séptimo Especializado de Bogotá había proferido una condena de 30 años por considerar el homicidio de Garzón como un crimen de lesa humanidad, en segunda instancia esa sentencia fue rebajada por los magistrados del Tribunal.



De acuerdo con el Tribunal no se puede "crear una especie de lex tertia (tercera ley) en prejuicio del procesado" en cuanto a la dosificación de la pena, pues según explicó la primera sentencia se evalúo la coparticipación criminal consagrada en una ley de 1980, pero la dosificación se realizó conforme y bajo los parámetros de la Ley 599 del 2000.



"Al momento de dererminar la pena a imponer, el a quo (el primer juez) incurrió en un error (...) ya que aplicó en desfavor del procesado un circunstancia de mayor punibilidad que la Fiscalía no consagró en la resolución de acusación ni acondicionó durante la etapa de juicio", dice la sentencia. Según explicó el Tribunal, no se puede incrementar una pena a partir de una circunstancia que el acusado "no tuvo la oportunidad de controvertir".

De acuerdo con la sentencia que había proferido el primer juzgado, Narvaez fue el "determinador" del delito de homicidio agravado contra el periodista ocurrida el 13 de agosto de 1999.



Los testigos en el proceso señalaron la cercanía del exsubdirector del DAS con el exjefe paramilitar Carlos Castaño. Según la investigación fue Narváez el que provocó a Castaño para que diera la orden de asesinar a Garzón.



Narváez es el segundo condenado por la muerte de Jaime Garzón, ocurrida hace 20 años. El primero fue el exjefe paramilitar Carlos Castaño.





