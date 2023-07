La Corte Constitucional emitió el año pasado una sentencia en la que intentó explicarle a un niño, de una manera sencilla, que su papá se había malgastado la plata de la mesada que mensualmente le correspondía y que, como alto tribunal, los magistrados trabajaron para garantizarle sus derechos.



"Sabemos también de las situaciones que viviste con tu papá y que probablemente eso te hizo sentir incómodo, triste y molesto", es uno de los puntos del mensaje de los magistrados José Fernando Reyes, Diana Fajardo y Natalia Ángel Cabo.

Ahora, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá siguió el ejemplo y elaboró una carta similar en la que le contó a una menor de edad cómo trabajaron para hacer justicia por un caso en el que fue víctima de abuso sexual por parte de un hombre llamado Marco Antonio Taborda.



Tribunal de Bogotá explica a una niña fallo sobre abuso sexual a través de emotiva carta. Foto: Archivo particular

Los tres magistrados que elaboraron la carta son Carlos Andrés Guzmán, Luis Enrique Bustos y Mario Cortés, quienes ratificaron la condena contra Taborda luego de que su abogado apeló la sentencia que ya había emitido un juez.



En el documento de una página, los magistrados empezaron por decirle a la niña que escucharon y revisaron con mucho cuidado lo que ella les contó sobre lo que le pasó en agosto de 2018, año en el que ocurrió el abuso.



"Estudiamos todas las pruebas y sabemos la lamentable situación que viviste con tu vecino, Marco Antonio. Tanto el juzgado que atendió inicialmente tu caso, como el Tribunal, encontramos que fuiste llevada, con engaños y mentiras, al apartamento de él, te pidió que entraras y como no quisiste, al regresar al parque, en las escaleras del edificio, tocó una parte de tu cuerpo privada e íntima, a la que ninguna persona debería llegar", dice la carta.



Con esa forma de explicarle, el Tribunal también le comentó que cuando una persona hace algo así con un niño o niña, sin importar quién sea, comete un delito que se paga con cárcel.



En el caso concreto, los magistrados concluyeron que Marco Antonio Taborda abusó de ella y que por eso tendrá que estar 9 años en la cárcel. En ese tiempo, los magistrados esperan que el condenado reflexione sobre lo que cometió para que "aprenda que no es correcto volver a abusar de ningún niño o niña".



Por último, los magistrados Guzmán, Bustos y Cortés resaltaron la valentía que tuvo la menor de edad, resaltándole que ella no hizo nada malo ni es culpable por lo que pasó.



"Tú, como es natural, creíste (que) las intenciones de tu vecino eran buenas, y eso no te hace responsable de nada. Te animamos a que asistas a terapia, pues podría ser de gran ayuda y bienestar para ti".

Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

