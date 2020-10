Tribunal Superior de Bogotá confirma condena contra José Elías Melo

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó este martes la condena de 11 años de prisión contra el expresidente de Corficolombiana José Elías Melo por el caso de corrupción de Odebrecht.



Melo fue condenado en segunda instancia por los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos por el pago de sobornos para la adjudicación del proyecto de la Ruta del Sol II.

Así, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ratificó la condena que interpuso contra Melo el juez 14 de conocimiento de Bogotá, en abril del año pasado.



El Tribunal avaló lo dicho por el primer fallo que señaló que Melo atentó contra la administración pública, por lo que ordenó que fuera capturado y detenido en la cárcel La Picota.



Segun el expediente, se demostró en el juicio que Melo estaba enterado de que Odebrecht había ofrecido una coima de 6.5 millones de dólares al exviceministro Gabriel García Morales para beneficiar a la constructora en la adjudicación del proyecto de la Ruta del Sol II.



“Los testigos de manera directa o de oídas conocían del acuerdo ilegal y que el aquí acusado no era ajeno a ese delito”, dijo el fallo que fue ratificado por el Tribunal de Bogotá.



En el proceso contra el exdirectivo testificó Mauricio Millán, quien dijo que Melo nunca verificó los pagos sospechosos que se estaban haciendo en contratos. (Además: Corficolombiana no recibió información reservada, dijo Melo).

La condena tuvo en cuenta que los exejecutivos de Odebrecht Luiz Antonio Bueno Junior, Luiz Antonio Mameri y Luiz Eduardo Da Rocha Soarez -quienes recibieron un principio de oportunidad de la Fiscalía por colaborar- testificaron contra Melo.



Melo Acosta, ha insistido en su inocencia y durante el juicio su abogada señaló que la Fiscalía mencionó reuniones para acordar el pago de sobornos, pero que a ellas no fue su cliente. "No se necesitaba a Corficolombiana para corromper. Odebrecht tenía una maquinaria de corrupción y no necesitaba a sus socios para ponerla en marcha”, indicó la abogada. Y añadió que los funcionarios del Consorcio Constructor Ruta del Sol (Consol) que autorizaron los giros para sacar la plata del soborno al exviceministro García Morales no eran subalternos de Melo Acosta.



JUSTICIA