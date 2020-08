Tribunal cuestiona operativo en el que Policía lanzó químico a un bar

El Tribunal Superior de Bogotá mantuvo la condena a dos uniformados de la Policía por la muerte de seis personas en un amanecedero del sur de Bogotá en medio de un operativo en el que se lanzó un gas dentro del local donde había alrededor de cien personas.

Los magistrados compulsaron copias para investigar a la alcaldía y a más policías por esos hechos registrados durante la celebración de amor y amistad de 2013.

En la decisión se ratifica la condena a los uniformados Yuri Isleny Rodríguez García y Javier Orlando Murcia Monroy a cinco años y ocho meses de cárcel por el delito de homicidio culposo.



La condena está relacionada con los hechos registrados en el Club Privado Deportivo Night Club, ubicado en el sur de Bogotá, que el 13 de septiembre de 2013 estaba abierto a las 4:30 de la mañana, a pesar de las restricciones vigentes para el funcionamiento de la rumba en la ciudad.



Los uniformados llegaron al sitio y luego de un rato fueron respaldados por otros policías, uno de los cuales lanzó un “agente químico” por una ventana. Luego se observó una reacción en cadena de las personas que se encontraban en el local y que intentaban salir desesperadamente pasando por encima de quienes iban quedando en el camino. Minutos antes otro uniformado había rociado en varias ocasiones otra sustancia por debajo de la puerta.



Inicialmente fueron imputadas cinco personas, entre ellas dos de los policías, además de Luz Marina de la Peña Rozo, administradora del sitio, y José Gregorio Luna Murcia, el portero, y el alférez Camilo Ernesto Chavarro Murillo. Solo dos fueron condenados, pues a los demás les imputaron lesiones personales, delito que prescribió durante el proceso.



El abogado Eduardo Cardona Mora, que representa a la familia de una de las víctimas, consideró que la decisión es un paso adelante en la necesidad de verdad y reparación que requieren las personas que resultaron afectadas por el procedimiento.



Añadió que hay un proceso avanzando en el que está pendiente por fallar la reparación económica que recibirán las familias de las víctimas.



Igualmente señaló que es muy importante que en el segundo fallo quedó descartado que los uniformados hubieran acudido a atender una pelea, con lo que se había pretendido justificar el operativo. Indicó que también se debe establecer la responsabilidad de la administración local por la ausencia de medidas para hacer cumplir las normas y evitar el funcionamiento de ese tipo de establecimientos durante la madrugada.



“A pesar del esfuerzo declarativo para pintar un escenario del que se reclamaba una inmediata irrupción de la policía, la supuesta causa de la intervención no se compadece con, si acaso, el insular hecho de unos contendientes; es decir, no se tiene prueba que en efecto se haya invocado tal presencia por llamados para aplacar tal suceso”, se lee en la sentencia al descartar la hipótesis de la pelea.



Y añade que las versiones sobre las peleas dentro del bar y del lanzamiento de botellas entre los clientes solo buscaba evadir la responsabilidad de los uniformados que participaron en el operativo.



El tribunal cuestionó el uso de un agente químico dentro de un sitio cerrado que terminó por afectar el comportamiento de quienes se encontraban allí.

“Ni las normas citadas ni la razonabilidad como la sensatez, convergen a favor del uso de agentes químicos hacia el interior de un recinto cerrado, y menos si la razón es simplemente facilitar su ingreso, ya sea con autoridad o no de la ley”, señala el Tribunal



Y añade: “Se debe recordar que los manuales indican que este tipo de sustancias causan una irritación sensorial o efectos incapacitantes físicos que solo desaparecen, incluso en breve tiempo, siempre y cuando concluya la exposición al agente, lo que difícilmente se logra en esos espacios en los que ni uno ni otro se pueden desligar, en la medida que sustancia e individuo se mantiene concentrado”.



En el expediente hay declaraciones de asistentes al bar que narran los efectos del gas que incluyeron ahogamiento, desmayos, ardor en la cara, y en general “alteración y desesperación”.



Esto sumado a que las personas habían consumido licor tendría una “alta probabilidad una reacción colectiva con los funestos resultados que se conocen”.



“De esta manera se trató de un comportamiento desproporcional frente a cualquiera de los fines que Murcia Monroy y su equipo policivo buscaban, ya sea, terminar con el servicio ofrecido por el negocio en horario no permitido, o acabar con una pelea”, se lee en la decisión.



El Tribunal no se explica cómo ese establecimiento funcionó durante alrededor de dos años “pese a las constantes quejas de la vecindad y sellamientos por parte de uniformados de la Policía Nacional” por lo que compulsó copias con destino a la Alcaldía Mayor, “para que, de no haberse hecho, proceda a investigar si esa situación se debió a falencias de la normatividad, para entonces vigentes, o a maniobras tendientes a evadir la ley”.



También se ordena investigar penal y disciplinariamente al uniformado que lanzó el agente químico por la ventana.

