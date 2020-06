Tres años después de atentado del Andino, familias claman por justicia

El 17 de junio de 2017, alrededor de las 5 p.m., un estallido hizo temblar los cimientos del Centro Comercial Andino. Una bomba había explotado en el baño de mujeres del segundo piso. Doce mujeres estuvieron ahí en el momento de la detonación, de las cuales tres fallecieron. Las víctimas fueron Lady Paola Jaime, de 31 años; Ana María Gutiérrez, de 41 años; y Julie Huynh, de 23 años y de nacionalidad francesa.



Este miércoles se conmemoran tres años del fatídico suceso.

Las familias de los sobrevivientes difundieron un comunicado y una pieza audiovisual con la cual recuerdan a quienes perdieron la vida.



Dicen que el proceso para ser reconocidas como víctimas del conflicto armado fue "difícil, largo y lleno de obstáculos", que no han recibido apoyos del Gobierno Nacional ni de la Alcaldía. "Reiteramos nuestra urgente solicitud de reconocimiento efectivo y reparación, esperamos justicia, verdad, reparación y promesa de no

repetición", señalan.



Además, el video recopila varios testimonios de mujeres que sobrevivieron al atentado.



“Llevamos tres años de cartas, declaraciones (…) rogando a la Presidencia, a la Alcaldía, al ministerio de Justicia, sin tener respuesta”, explica Patricia Jaime, hermana de una de las fallecidas. “Hasta el Centro Comercial Andino nos ha dado la espalda siendo indiferentes”, asegura.

“Nuestros derechos fundamentales han sido vulnerados y ninguna de las víctimas hemos recibido ayuda o apoyo”, afirma Yury Céspedes, otra sobreviviente.



“Nos convertimos en un caso más en esta larga lista de víctimas del terrorismo”, enfatiza.



Mientras transcurren otros testimonios aparece un letrero con el mensaje: “1.095 días sin justicia. Exigimos una respuesta”.

El comunicado, que es en realidad un derecho de petición, va dirigido al presidente Iván Duque, la alcaldesa de Bogotá Claudia López, y Ramón Alberto Rodríguez, director de la Unidad de Víctimas.



“Nosotros como víctimas queremos elevar una voz de protesta expresando nuestro dolor e inconformismo por el manejo que se ha dado desde la Unidad para la Atención y la Reparación a las Víctimas UARIV, el Gobierno Nacional y local, y el Centro Comercial Andino, quienes han sido indiferentes con nosotros, lo único que exigimos es que se nos reconozcan y garanticen los pilares de lo que consideramos la paz los cuales son: Verdad, Justicia y Reparación”, reclaman.



“¡No queremos ser una cifra más!”, finaliza el comunicado, el cual firman Irma Molano, Ingrid Ramírez, Yuri Céspedes, Julieth Jaime, Jaime Gutiérrez, Edilia del Pilar Hormiga, María Aura García, Luis Velásquez y Rodolfo Velásquez.

El 24 de junio de 2017, siete días después del estallido, fueron capturados los primeros presuntos responsables. A día de hoy varios de los vinculados con el caso recibieron orden de libertad. El pasado 8 de junio culminó una audiencia en la cual, según información de este medio, se concedió la libertad a 7 personas.

Este es el comunicado de las víctimas

DERECHO DE PETICIÓN



Señor Presidente de la República de Colombia, Iván Duque Márquez

Señora Alcaldesa de Bogotá, Claudia López Hernández

Señor Ramón Alberto Rodríguez Andrade, Director de La Unidad para las Víctimas

CC. Medios de Comunicación



Comunicado Derecho de Petición de las Víctimas Atentado Centro Comercial Andino



Señores Medios de Comunicación, queremos poner en conocimiento de su medio este Derecho de Petición dirigido a nuestrosgobernantes, por nosotros, las víctimas del Atentado del Centro Comercial Andino.



El 17 de junio de 2017, hoy hace 3 años exactamente una noticia conmovió al mundo, una bomba fue detonada en un baño de mujeres del Centro Comercial Andino en Bogotá, Colombia. En este hecho, fallecieron 3 mujeres y al menos 5 más resultaron heridas, un vil acto terrorista que nos cambió la vida para siempre; aunque suene insólito, aún con la repercusión mediática internacional y con la “solidaridad” de todo un país, al día de

hoy, 36 meses después, nosotros las víctimas estamos en situación de abandono, por no decir menos es indignante la indiferencia frente a este caso.



Desde que ocurrieron los hechos, decidimos iniciar nuestro proceso para ser reconocidos como víctimas del conflicto armado, según lo que señala la Ley 1448 de 2011, y al derecho internacional, pero el proceso ha resultado muy difícil, largo y lleno de obstáculos. No hemos recibido el apoyo del Gobierno Nacional ni local, de hecho, los únicos que nos han apoyado son los medios de comunicación, haciendo eco para que este caso no quede en el olvido.



Nosotros como víctimas queremos elevar una voz de protesta expresando nuestro dolor e inconformismo por el manejo que se ha dado desde la Unidad para la Atención y la Reparación a las Víctimas UARIV, el Gobierno Nacional y local, y el Centro Comercial Andino, quienes han sido indiferentes con nosotros, lo único que exigimos es que se nos reconozcan y garanticen los pilares de lo que consideramos la paz los cuales son: VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN.



El olvido y desatención medica por parte del GOBIERNO NACIONAL de todas la víctimas quienes han quedado afectados física y mentalmente, con necesidades urgentes de ayuda en salud y quienes al día de hoy ninguna sin excepción ha recibido un solo centavo de apoyo o compensación, dejándonos a la deriva y en deterioro de nuestra salud la cual es un DERECHO FUNDAMENTAL de acuerdo a la Constitución Política

Colombiana; muchas de las victimas somos personas de bajos recursos, sin posibilidades para lograr una efectiva movilización, en nombre de la víctimas fallecidas, Lady Paola Jaime, Ana María Gutiérrez, Julie Huyn, y todas las mujeres sobrevivientes aquí firmantes agradecemos su mediación para conseguir este caso no quede en el olvido.



Hoy, 1.095 días después del atentado, después de una batalla jurídica hacía La Unidad para la Atención y la Reparación a las Víctimas UARIV, que incluyó un fallo de tutela a nuestro favor, nos notificamos de la resolución en la que, por fin, nos reconocen como víctimas del conflicto armado. Sin embargo, este reconocimiento no sirve para iniciar nuestra ruta de reparación integral ya que no contamos con incapacidad total diagnosticada por una EPS, no nos consideran realmente víctimas y con ello no seremos reparados integralmente, mucho menos nos entregarán indemnizaciones y

nos harán participes de otros procesos de rehabilitación y satisfacción que tanto necesitamos. También exigimos, nos incluyan en los procesos de garantías de no repetición, para que esto no vuelva a ocurrirle a nadie.



Hoy 17 de junio de 2020 nosotros quien firmamos este comunicado en calidad de Víctimas del ATENTADO EN EL CENTRO COMERCIAL ANDINO teniendo en cuenta los evidentes hechos victimizantes y los eventos sucedidos en los últimos años en el proceso penal que atiende nuestro caso en poder del Dr. Francisco Bernate queremos a través de este comunicado hacer saber a las instituciones y a la opinión pública que fue en vano nuestra notificación como Victimas ante el Registro Único de Victimas (RUV) de la Unidad para la Atención y la Reparación Integral, por último Dra. Alcaldesa

de Bogotá Claudia López a quién le solicitamos por favor reunirnos y preste atención a este grupo de mujeres víctimas del terrorismo en Bogotá.



Reiteramos nuestra urgente solicitud de reconocimiento efectivo y reparación, esperamos justicia, verdad, reparación y promesa de no repetición ¡No queremos ser una cifra más!



Cordialmente,

IRMA DEL PILAR MOLANO VILLAMIZAR

INGRID MARGARITA RAMIREZ CUEVA

YURI BELLY CÉSPEDES MARTÍNEZ

JULIETH PATRICIA JAIME OVALLE

JAIME ALBERTO GUTIÉRREZ RAMOS

EDILIA DEL PILAR HORMIGA MARIN (Cel. 3132025246)

MARIA AURA GARCÍA LIZARAZO y LUIS ROBERTO VELASQUEZ BELTRAN

Rodolfo Velásquez, Hijo de María Aura García y Roberto Velásquez (Cel. 3158499921)

