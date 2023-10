Venezuela cree que ‘Niño Guerrero’ no ha salido del país; Colombia mantiene la alerta

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) activó en las últimas semanas nueve circulares azules para lograr la captura de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, principal cabecilla del grupo criminal ‘Tren de Aragua’.



(Lea: Caso Nicolás Petro: citan a interrogatorio a tramitador mencionado por Day Vásquez).



Aunque el señalado criminal ya estaba en los radares de las autoridades, fue desde el pasado 20 de septiembre cuando los reflectores quedaron de lleno sobre esta persona, luego de que las autoridades venezolanas lanzaron una operación policial y militar a gran escala en las entrañas de la banda: la prisión de Tocorón.

En ese momento, al menos 11.000 policías y militares ingresaron a ese centro penitenciario ubicado en el centro del vecino país, considerado el fortín de ese grupo. En medio de ese operativo las autoridades presumen que se fugó.



(Además: Capturaron a oficial del Ejército por tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos)



Fuentes de inteligencia del vecino país le dijeron a este diario que presumen que el jefe del ‘Tren de Aragua’ todavía se esconde en territorio venezolano, específicamente en el sur del país, “en la frontera con Brasil”.

Facebook Twitter Linkedin

El cabecilla del Tren de Aragua estaba recluido en una cárcel de Venezuela. Foto: Archivo particular

“Nosotros tenemos la información que nos llega de los altos mandos, pero en realidad no hay certeza de nada”, dijo la fuente.



(También: Esta es la millonaria suma en que se subastó el Ferrari de 'Falcon', 'narco puro')



Sin embargo, la Policía Nacional y las FF. MM. de Colombia se mantiene en alerta en toda la zona fronteriza con Venezuela, en especial en Norte de Santander, La Guajira y Arauca, lugares donde están la mayor cantidad de pasos irregulares entre ambas naciones.



“Si bien no hay información concreta de esas intenciones (la de llegar a Colombia), es una hipótesis que no se descarta ya que tiene rutas, negocios, finanzas, logísticas, armas y personal en el país”, dijo una fuente judicial.

Facebook Twitter Linkedin

Uno de los pasos irregulares tras la reapertura del tránsito peatonal de los puentes binacionales, en Norte de Santander. Foto: Gustavo A. Castillo Arenas / EL TIEMPO

¿Quién es 'Niño Guerrero'?

‘Niño Guerrero’ tomó protagonismo en Venezuela en septiembre de 2005, luego de atacar a una comisión policial y asesinar a un funcionario de la Policía de Aragua.



Posteriormente fue capturado en 2010, cuando vendía artículos robados y traficaba drogas en su ciudad natal, Maracay, capital del estado Aragua. Para ese momento ya tenía tres cargos por homicidio, lo que lo llevó a estar recluido en el centro penitenciario de Tocorón hasta 2012, cuando escapó.



(Lea: Corte tumba artículo de reforma tributaria que daba beneficios a estudiantes del Icetex)



Pero en junio de 2013 ‘Niño Guerrero’ fue recapturado en Barquisimeto, estado de Lara. “Para ese momento ya se había convertido en uno de los criminales más buscados de Venezuela”.



Luego, en febrero de 2018, Guerrero -acusado de varios asesinatos, múltiples robos a residencias, porte de armas y tráfico de drogas- fue condenado a 17 años de cárcel, pena que estaba pagando en la prisión de Tocorón hasta su fuga.

Facebook Twitter Linkedin

El Gobierno de Venezuela desplegó más de 11.000 funcionarios, para desarticular a las bandas criminales en Tocorón. Foto: EFE

Los lujos en la cárcel

El poder de ‘Niño Guerrero’ se ve reflejado en los lujos que fueron hallados dentro de la cárcel de Tocorón. “Tenía su propia vivienda de dos pisos dentro del penal, en donde recibía a los visitantes que quisiera. Contaba con piscina, campo de béisbol, área de conciertos y hasta un zoológico”, señalaron las autoridades.



Por otra parte, las rentas criminales de este delincuente provienen de las extorsiones, secuestros, tráfico de drogas, asesinatos por encargo (sicariato), robo de vehículos, tráfico de migrantes y trata de personas en distintos países.



“Un ejemplo del alcance que tiene el 'Tren de Aragua' es su involucramiento con el narcotráfico, el tráfico de migrantes y la extorsión en Chile, Colombia y Ecuador, lo que ha sido un detonante para aumentar la guerra y los homicidios en estos países”, expuso un investigador a este diario.





Redacción Justicia

justicia@eltiempo.com

En X: @JusticiaET

Lea otros artículos de Justicia: