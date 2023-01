Una vez más, Enilce López Romero, conocida como 'la Gata', fue trasladada a un hospital por afecciones médicas, pese a que está purgando una condena por sus nexos con grupos paramilitares.



(Lea también: JEP abre la puerta para eventual entrada de Enilce López, 'la Gata').



Según informó la Red de Veedurías de Colombia, López está en "gravísimo estado salud" y por eso debió ser trasladada de urgencia.



(Puede interesarle: Acusan a exgobernador Luis Cotes por favorecer a la 'Gata' en contrato).



La mujer está pagando una condena de 37 años de cárcel por nexos con las Auc y por haber ordenado el homicidio del vigilante Amaury Fabián Ochoa, perpetrado por 'paras' en junio del 2000 en un peaje entre Sincelejo y Cartagena.

A través de un video, el abogado Pablo Bustos, de la Red de Veedurías, informó que la empresaria del chance está atravesando un quebranto grave de salud.



"Está siendo trasladada a un lugar de altísima complejidad clínica y solicitamos de antemano el pleno cuidado y garantías procesales y legales para que su tratamiento se surta de manera completa", sostuvo Bustos.



(Puede interesarle: Contraloría alerta por retrasos en obras para los Juegos Nacionales 2023).

@redveeduriascol alerta sobre gravísimo estado salud ya crítico de la empresaria del chance Enilce López -quién acá de ser trasladada a centro clínico-. Exigimos plenas protección a su vida, salud como victima de sistemática persecución judicial pic.twitter.com/9xONuTFMwX — RED DE VEEDURIAS DE COL- Pablo Bustos Abogados (@redveeduriascol) January 12, 2023

El abogado añadió que ella y su familia han sido víctimas de hostigamiento y persecución judicial por parte de la justicia ordinaria y de la Justicia Especial para la Paz (JEP), "que no han entendido la necesidad de verdad, justicia y reparación que esta familia ha ofrecido al país y que ahora la empresaria se halla en un momento extremadamente crítico".



Es de recordar que en 2021 'la Gata' pidió entrada en la JEP para obtener beneficios judiciales frente a su condena y ofreció entregar información sobre "reconocidos políticos o líderes de la región (Caribe); quienes financiaron su carrera gracias a las ayudas económicas de la organización".



(Lo invitamos a leer: JEP ordena al Gobierno reconocer como víctimas a menores reclutados por Farc).



No obstante, en 2021 la JEP decidió rechazar su sometimiento, aunque en septiembre de 2022 la jurisdicción especial decidió darle una última oportunidad para que asista a una audiencia de aporte a la verdad plena, tras de la cual la JEP decidirá definitivamente si acepta o no su sometimiento.

justicia@eltiempo.com

Lea otras notas de Justicia: