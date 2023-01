Luego de una larga audiencia que se extendió hasta las 2:30 de la mañana de este 27 de enero, un juez de Bogotá legalizó la captura de John Nelson Poulos, el principal sospechoso de la muerte de la DJ Valentina Trespalacios, el pasado fin de semana en Bogotá.



Esta audiencia tuvo problemas por la traducción al inglés para el estadounidense, tanto así que hasta el abogado de víctimas insistió en que ello se corrigiera para no viciar el proceso. Y la defensa de Poulos decía que él llevaba más de 40 horas capturado, desde su detención en Panamá, que no aparecían 7.000 dólares que Poulos llevaba consigo, no le habían dejado tomar un medicamento, y no se le habían garantizado sus derechos.

Este es el momento en el que John Poulos sube la maleta en la que llevaría el cuerpo de Valentina Trespalacios en el carro. Foto: Archivo particular

Más allá de las controversias de la audiencia de legalización de captura, el juez impartió legalidad a la detención, aunque el abogado de Poulos apeló esa decisión.



Ahora se espera que este 27 de enero continúen las audiencias de imputación de cargos y de solicitud de medida de aseguramiento.



Varias de las evidencias que usará la Fiscalía en esas audiencias se han ido conociendo, como un video en el que se ve a Poulos bajando por un ascensor con una maleta en la que, al parecer, trasladaba el cuerpo sin vida de Trespalacios.



También se conoció otro video de cámara de seguridad en el que se ve el momento exacto en el que saca la maleta y la introduce con dificultad en el baúl del carro.



Además, las autoridades recolectan videos de cámaras en las calles en los que, al parecer, se lo ve a él movilizándose en el mismo vehículo Volkswagen Voyage gris que abandonó el cuerpo de la DJ en un contenedor de basura en el parque de Los Cámbulos, a 9 minutos del aeropuerto El Dorado de Bogotá.

Familiares y amigos cargan el ataúd donde reposa el cuerpo de la DJ Valentina Trespalacios. Foto: EL TIEMPO

Todo esto, así como testimonios y otras pruebas que ha recolectado la Fiscalía, será presentado hoy en la audiencia de imputación, y luego en la de petición de medida de aseguramiento.



La audiencia de imputación se realizará pasadas las 9 de la mañana de este viernes, y la Fiscalía le imputará al estadounidense feminicidio agravado y destrucción o manipulación de material probatorio.

