Toxicólogos proponen regular venta de cianuro

La muerte de Alejandro Pizano, hijo del auditor de la Ruta del Sol II, Jorge Enrique Pizano, tras beber parte del contenido de una botella de agua saborizada que encontró en el escritorio de su padre y que tenía cianuro, abrió el debate sobre si se debe regular la venta de esta sustancia, cuya comercialización es abierta hoy en el país, entre otras cosas, por su uso masivo en la minería y en el revelado de fotografías.

Toxicólogos consultados por EL TIEMPO consideran que debe haber mayor control en la venta de cianuro por su condición de sustancia letal y por el uso que puede hacerse de ella para "autolesionarse".



"Desde el contexto médico, creo que sin duda debería regularse el cianuro porque es una sustancia extremadamente mortal. Con raciones muy pequeñas se puede producir la muerte, haciendo que la persona no tenga chance de llegar a un centro de salud", afirma Miguel Tolosa, toxicólogo clínico del Hospital Infantil San José.



Él llama la atención sobre el hecho de que la gente hable del cianuro como una sustancia efectiva para autolesionarse y causar su propia muerte.

También el médico toxicólogo Hugo Gallego cree que "los sectores económicos que utilizan el cianuro deberían contar solo con distribuidores autorizados de la sustancia".



Los mismos toxicólogos alertan sobre el uso masivo del cianuro en la minería ilegal, pues esto hace que la sustancia sea altamente y libremente comercializada en las zonas donde se presenta ese tipo de minería.



"Tenemos un problema muy grande en la minería ilegal, el cianuro se utiliza de forma indiscriminada para el proceso del oro y hay un mercado que se lucra con la venta", anota Miguel Tolosa.



Para ambos médicos, el riesgo por la venta indiscriminada de cianuro es evidente y por eso sugieren que su distribución tenga mayor control, incluso hasta el punto de exigir un registro de los compradores.



Sin embargo, para la toxicóloga Diana Pava, la prohibición no es la solución pues, de acuerdo con ella, hay sustancias -como las utilizadas en la elaboración de estupefacientes- que están prohibidas y que aún así se consiguen.



Según Pava, el debate no es sobre si se debe o no regular la venta de sustancias tóxicas como el cianuro, sino sobre la utilización que las personas le dan. Pues, pese a que es un componente industrial, muchos lo usan para autolesionarse.





JUSTICIA