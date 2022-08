Tras llegar a un preacuerdo con la Fiscalía, Otoniel Guarnizo Vargas fue condenado a 16 años de prisión por homicidio y tentativa de homicidio de dos hombres, en hechos ocurridos en febrero del año pasado en zona rural de Purificación (Tolima), en medio de un acto de intolerancia porque la esposa de uno de ellos no quiso bailar con él.



Además del homicidio y la tentativa del mismo, el hombre fue hallado responsable por porte de armas de fuego y, según informó el ente acusador, no tendrá ningún beneficio y deberá purgar su pena en prisión, donde permanece desde noviembre del 2021, cuando fue capturado.

Los hechos investigados ocurrieron el 15 de febrero del 2021, sobre la una de la madrugada en un establecimiento comercial ubicado en zona rural de la vereda Villa Esperanza de Purificación, donde algunos moradores del lugar se encontraban departiendo desde la noche anterior.



Entre ellos se encontraba Noé Osorio Peña junto con su esposa y otras personas cuando Guarnizo y Franco Andrés Castañeda Gordillo los increparon con un machete e incitaron a una pelea porque la esposa de Osorio supuestamente no había querido bailar con él.



"En ese momento el condenado desenfundó otra arma, una de fuego, y la accionó en dos ocasiones en su contra sin que lograra impactarlo. Posteriormente, Guarnizo intercambió el arma de fuego con su acompañante Castañeda Gordillo, y mientras este lo amenazaba con el arma, el condenado le asestó un machetazo en la cabeza, a lo que Castañeda respondió de la misma manera", dijo la Fiscalía.



Osorio y sus acompañantes corrieron para prestar auxilio pero en medio de la confusión y la oscuridad José Brochero Gaitán, quien hacía parte del grupo que departía con Osorio, recibió un disparo en la cabeza cuando intentaba salir a buscar su motocicleta para huir del lugar.



Por estos hechos también fue condenado Franco Andrés Castañeda Gordillo a 9 años de prisión por los delitos de homicidio simple, homicidio tentado y porte de armas de fuego, mediante preacuerdo realizado con la Fiscalía.

