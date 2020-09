Rodrigo Londoño reconoce abusos y abortos forzados en las Farc

El jefe del partido Farc, de la antigua guerrilla del mismo nombre, Rodrigo Londoño, habló este martes en entrevista con La W Radio de la carta publicada este lunes en la que hacen un duro reconocimiento de los horrores de los secuestros que cometieron en el conflicto armado.

En la conversación, Londoño, conocido en la guerra como ‘Timochenko’ y último comandante de la desmovilizada guerrilla, anunció que en los próximos meses se conocerán más verdades de Farc que, según dijo, “van a ser de bastante impacto”.



Indagado por temas sensibles como el abuso y los abortos forzados, Londoño reconoció que estas prácticas se perpetraron en el conflicto. “Claro que hubo abusos, y ahora que uno va recolectando información, se da cuenta de que hubo abusos en muchas regiones”, dijo Londoño.



Sobre los abortos forzados, dijo: “yo no entiendo por qué eso pasó. Yo le respondí a la magistratura: con mucha vergüenza hay que reconocer que sí. He conversado con muchas mujeres. Hay que reconocerlo como un crimen”, dijo Londoño en la entrevista.



Londoño dijo que incluso hay hechos de los que se ha venido enterando en estos cuatro años. Y se adelantó: “Dirán: ¿cuatro años y apenas se entera? Así es”, dijo, y argumentó que en la dinámica del conflicto no sabían de todo lo que sucedía en todas las unidades de la guerrilla.



No obstante, también dijo que “de eso a decir que fue la política de las Farc, hay un espacio, esa no era la política de las Farc. Los hechos que yo conocí se castigaron fuertemente”, dijo.



Esta declaración fue controvertida después por el congresista Jaime Felipe Lozada, quien fue secuestrado y cuya familia sufrió varios atentados por parte de las Farc, pues para él sí se trató de una política sistemática de la guerrilla. Lozada dijo que todavía esperan toda la verdad.



Londoño contó que la carta de este lunes, en la que hablan de casos puntuales y además se refieren a los hechos como “secuestro” y no como retenciones –lo que les ha sido duramente criticado por las víctimas y sectores de opinión pública– se redactó a raíz de escuchar la audiencia de contribución a la verdad de Ingrid Betancourt, excandidata presidencial secuestrada, ante la Comisión de la Verdad.



Según narró, este lunes se reunieron los antiguos miembros del secretariado de las Farc y escucharon la narración de Betancourt. “Eso incidió mucho, un testimonio como esos tiene que conmover el corazón de cualquiera”, contó.



En referencia al tema de reclutamiento de menores, señaló que en el caso ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) son siete momentos, y hasta ahora, con las versiones individuales, están en el primero de esos momentos. El próximo, que ya están preparando, es la versión colectiva.



“Se nos presionó mucho a que lo hiciéramos antes en los medios de comunicación, a lo que yo siempre me negué”, dijo Londoño sobre estos reconocimientos de verdad, porque no quieren “hacer de este tema un espectáculo”.



Asimismo, Londoño señaló que no es la primera vez que Farc reconoce hechos como el secuestro, caso en el que de hecho ya presentaron en 2019 versión colectiva de reconocimiento ante la JEP en una audiencia pública. “Lo hemos venido diciendo de otras maneras y en otros momentos”, dijo.



También contó que cuando él asumió la comandancia de las Farc, después de la muerte de ‘Alfonso Cano’, se dio cuenta de que la guerrilla estaba en “un proceso de lumpenización, de descomposición interna”.



Según dijo, comenzó a enviar circulares a las unidades para enfrentar esa descomposición. Puso como ejemplo que hace poco habló con una víctima –“yo admiro la generosidad de las víctimas”, dijo–, quien le contó que fue violada por un miembro de las Farc cuando tenía 11 años. Le contó también que luego, ese hombre desertó y asesinó a la madre de ella.



Frente a las versiones de prensa que señalaron que en su comparecencia reciente ante la JEP no reconoció hechos en el caso 07, sobre reclutamiento, rechazó tajantemente haberlo negado. “Otra cosa es que quieren que uno diga lo que ustedes quieren”, dijo.



“Si me toca irme 20 años para la cárcel, me voy, pero yo no voy a dejarle un legado a mi hijo de reconocer que violaba niñas y niños, cuando nunca lo hice”, dijo, en referencia a la diferencia entre el reconocimiento colectivo de hechos cometidos en las Farc y los reconocimientos individuales que corresponden a cada miembro de esa antigua guerrilla.



