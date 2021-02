Así terminó el polémico testimonio del exsenador 'el Ñoño' Elías

En su tercer día de declaraciones en el juicio contra el expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) Luis Fernando Andrade, investigado por el caso Odebrecht, el exsenador Bernardo Miguel ‘Ñoño’ Elías Vidal fue ayer contrainterrogado por la defensa del exfuncionario y la Fiscalía.

Elías Vidal inició su participación como testigo el miércoles y ha tenido largas jornadas en las que la Fiscalía ha intentado demostrar su teoría del caso de que Andrade incurrió en delitos, y la defensa ha procurado afectar la credibilidad del declarante y su conocimiento directo de las irregularidades investigadas.



En la diligencia de ayer, el ‘Ñoño’, quien paga una pena de 6 años de prisión por el escándalo de Odebrecht, y ha hecho nuevos acercamientos con la Fiscalía para obtener beneficios judiciales por colaboración, volvió a referirse a Roberto Prieto, quien era gerente de la campaña de reelección de Juan Manuel Santos, y también está condenado por este caso. En esta nueva jornada, el ‘Ñoño’ dijo que no le constaba que Prieto hubiera hecho gestiones para que a Odebrecht se le adjudicara el otrosí de la vía Ocaña-Gamarra.

Para el abogado del expresidente Santos, Alfonso Prada, esa versión “contradice y desmiente” lo que el ‘Ñoño’ había dicho el miércoles, cuando señaló que supuestamente Prieto le había pasado a Eleuberto Martorelli al teléfono y allí mismo el exdirectivo de Odebrecht le había dicho que ellos estaban colaborando en la campaña de Santos y que a cambio Prieto les iba a ayudar en el trámite del otrosí.



Además, dice Prada, esto también va en contra de lo que el mismo ‘Ñoño’ había dicho sobre la ayuda de Odebrecht para financiar la campaña de Santos. Hace tres días, el exsenador aseguró que le había enviado 800 millones de pesos a Prieto para la campaña política.

El abogado Prada afirmó que Elías “miente para salvarse”, pues estaría buscando beneficios judiciales. Sin embargo, asegura que en los últimos dos días hay otras inconsistencias en su testimonio que han salido a la luz.



Por ejemplo, afirma que mientras el miércoles dijo que Martorelli le había informado que se había reunido con Santos y que allí se había hablado de un supuesto apoyo a su campaña política a cambio de ayudar a la multinacional para obtener el otrosí, en los últimos dos días dijo “que a él no le consta que haya habido reunión”. Y agregó Prada: “No es lo mismo ir a Presidencia que reunirse con el Presidente. Pero además, el mismo ‘Ñoño’ está ahora diciendo que no le consta que esa reunión se haya dado. Martorelli pudo perfectamente engañarlos diciendo que había ido a Presidencia”.(Lea en contexto: 'Ñoño' dice que Martorelli le habló de supuestas reuniones con Santos).

El abogado señaló que el exsenador Elías afirmó el miércoles que Martorelli y Andrade se reunieron en su apartamento, en septiembre de 2013, y que allí se habló de una supuesta preocupación por un concepto del Consejo de Estado que establecía que la vía Ocaña-Gamarra no podía entregarse en otrosí, sino que debía ir a licitación. Y que en las audiencias del jueves y de ayer, el ‘Ñoño’ terminó reconociendo que el concepto no prohibía hacer una adición a ese contrato y “reconoció su error”.



Por último, aunque en su primera declaración el ‘Ñoño’ aseguró que Andrade estaba muy presionado para firmar el otrosí de la vía Ocaña-Gamarra para Odebrecht, el abogado de Santos asegura que en los últimos dos días Elías Vidal “reconoció que no le consta ninguna orden del presidente Santos ni de la ministra Cecilia Álvarez (quien era la jefa de la cartera de Transporte) al señor Andrade para que firmara”.

