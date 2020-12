El dramático testimonio de una de las víctimas de 'Las Eróticas'

En la mañana de este miércoles continuaba la judicialización de cinco mujeres que integran una red de estafadoras y extorsionistas llamadas 'Las Eróticas', y que fueron capturadas en medio de una investigación adelantada por la Policía y la Fiscalía.



De acuerdo con el director del Gaula de la Policía, el general Fernando Murillo, las mujeres, a través de una página de contenido sexual en internet, contactaban a las eventuales víctimas, hombres de diferentes edades, que terminaban extorsionados a cambio de no dañar su buen nombre.

Una de las víctimas es un hombre de 34 años, casado, que vive en Pasto, y que se decidió a denunciar ante el Gaula la situación que atravesaba, debido a que en redes sociales estaba siendo presentado como un abusador sexual de menores de edad, con el agravante de que estaban utilizando la foto de su propio hijo.



"Yo ingresé a una página de internet que se llama 'Mil Eróticos', donde ofrecían servicios sexuales", relató el hombre.



Señaló que hizo contacto con una mujer, con la que siguió hablando a través de WhatsApp.



"Yo ingresé normal, edité un perfil, y conocí a una chica. Con ella empecé a chatear o hablar. Me empezó a preguntar por mi información personal, mis redes sociales, mi familia, si tenía hijos...", dijo el hombre.



Un investigador le dijo a EL TIEMPO que la víctima entregó esa información, "y lo más grave, intercambió fotos de contenido sexual con la mujer. Ella tenía un perfil falso, y las fotos que le envío a él no correspondían a quien se identificaba"



El investigador señaló que las mujeres enviaban fotos de jóvenes, entre los 20 y 25 años, cuando en realidad, las extorsionistas están sobre los 55 años.

De acuerdo con la víctima, frente a tanta pregunta, decidió no seguir en contacto con la mujer, "quien de inmediato empezó a pedirme dinero para no publicar mis fotos íntimas", aseguró.



El hombre señaló que para ese momento, la mujer y sus cómplices ya habían ingresado a su Facebook y "robado" su información personal.



"Me llamaban de diferentes números, era un acoso diario. Me llamaban hombres y mujeres, que tenía que pagar o iban a publicar mis fotos y a dañar mi buen nombre y el de mi familia", puntualizó.



De hecho, relata el hombre, montaron una foto suya, editada, con la imagen de su hijo donde denunciaban que "era un violador de niños, advertían sobre mis acciones y pedían que si me veían, que dieran aviso a las autoridades", afirmó.



La desesperación fue la que lo llevó a denunciar ante el Gaula de la Policía su situación. Señaló el investigador que la víctima tuvo el valor de hablar el tema con su esposa y denunciar.



"Llegó a sentir un acoso de tal magnitud que se estaba enfermando mentalmente, pero cuando vio que expusieron a su hijo, él no lo dudo y denunció", manifestó el investigador.



Con base en esa denuncia el Gaula abrió una investigación que permitió establecer que 'Las Eróticas' extorsionaron a más de 200 hombres, con exigencias económicas entre los 100 mil y cinco millones de pesos para no publicar las fotos.



Durante las audiencias, la Fiscalía presentará cerca de 25 testimonios de víctimas de las mujeres, que trimestralmente, a punta de extorsiones, recaudaban cerca de 300 millones de pesos.



