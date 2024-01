‘Es imposible resumir en una respuesta lo que nos obligaban a hacer’

Conseguir “mercancía colombiana para fiestas” es fácil y garantizado, si los clientes son mexicanos, porque esos pagan bien. Pareciese una expresión trillada del sinnúmero de versiones de la novela “Sin tetas no hay paraíso”, del escritor y político Gustavo Bolívar. Pero no. Es la realidad de hace dos décadas y la de ahora.



La ‘bolsa de empleo’ que tiene oficinas en Cali, Pereira, Cúcuta y Medellín, está controlada por estructuras de crimen organizado que, en su mayoría, dependen o pagan impuesto al clan del Golfo. Es uno de sus negocios ilícitos: el tráfico, la trata y explotación sexual de mujeres.

La ruta de la explotación sexual. En el caso de Norma, inició en Pereira, continuó en México y terminó en España. Foto: Infografia EL TIEMPO.

Esta se convirtió en la línea de investigación que, por años, ha seguido un grupo de la Policía en Colombia y el FBI en México y Estados Unidos. Un ilícito tan complejo y demoledor para las víctimas y las autoridades y uno de los más rentables para los criminales.



Norma, su nombre del pasado, es una sobreviviente de este mercado y de estas estructuras. Su testimonio permitió desarticular una de las redes de trata de personas en Tenerife, España, y ahora, con una nueva identidad y lejos de Colombia, intenta pegar los pedazos que quedaron de una vida de abuso y explotación.

Por eso, cuando vio en las noticias el pasado 13 de enero, que ocho mujeres colombianas estaban desaparecidas en Tabasco (México), un corrientazo la recorrió de la cabeza a los pies, la dejó sin aire y la llevó automáticamente al 2 de marzo del 2015, cuando Lucas Flechas la abordó en una cafetería del centro comercial La 14, cerca al terminal de transportes de Pereira.



“La situación económica ya estaba muy complicada para mí, mi hijo tenía tres años (quedé embarazada a los 15) y el puesto de venta de arepas y jugos que teníamos con mi mamá no nos sostenía. Así que Lucas llegó caído del cielo. Esa tarde estaba con otras dos amigas, vecinas del barrio. Él y otro pelado nos dijeron que eran ‘cazatalentos’ para oficios varios en México y Europa”, relata Norma.

La propuesta

El hombre les habló de limpiar casas, cocinar y hasta cuidar a unos ancianos millonarios. “Nosotras sabíamos en el fondo que no era tan así. Nos habló de tres mil dólares mensuales libres, que para esa época eran cerca de diez millones de pesos. Nunca veríamos esa plata junta. Nunca”.



Como una de las jóvenes no había cumplido los 18 años, Lucas se encargó de ‘cuadrarle’ los papeles. También asumió pasaportes, visas, gastos de viaje y tiquetes aéreos. Hasta le regaló 300 mil pesos a Norma para que le comprara un regalo a su hijo, como despedida y “buena suerte para lo que venía”.

En el aeropuerto, cuando se aferró a su pequeño niño, Norma le prometió que se verían en diciembre y que volvería a casa llena de sorpresas y juquetes y que cuando ella enviara el primer giro, la abuela lo llevaría al internet de la papelería para conectarse a través de Skype. Se abrazaron y ella lo persignó.



Las tres jóvenes llegaron la primera semana de mayo a una casa de Tepito, el famoso barrio de Ciudad de México. Allí estuvieron dos días, en los que les “dieron la terapia”, dice Norma, sobre el real trabajo que les esperaba. Ya habían recibido unas puntadas en Colombia, pero supuestamente solo era para atender mesas, hacer el aseo del bar en el que fueran ubicadas y, si querían, aceptarle un trago “esporádicamente” a algún cliente.

El camino al infierno

“Nos dejaron un día de ‘gracia’, creyendo que seríamos simples meseras. Al día siguiente, que era como un miércoles, nos entregaron un morral con maquillaje, tres vestidos muy pequeños –ajustados y de brillantes-, tres pares de tangas brasileras y brassier y diez condones. Esa fue la dotación para entrar al infierno. Fue lo único que nos regalaron, porque de ahí en adelante todo corrió por nuestra cuenta”.

Norma lo relata pausadamente, pero cuando llega al punto, en el que cuenta que se quedaron con su pasaporte y le recordaron el nombre de su hijo y dónde vivía, se quiebra. Ese fue el seguro de extorsión de los traficantes para presionarla y someterla.



A los cinco días ya estaban en Sinaloa, en una casa que albergaba, además de dos piezas donde dormían en camarotes cerca de 15 jóvenes, el bar y el área de pequeños cuartos para atender a los clientes. “Nos llevaron en una camioneta, con tres chicas más de Argentina. Seguro la policía del trayecto estaba comprada porque nos pararon en cuatro puestos de control del camino, y no pasó nada, pese a que una de las argentinas se puso a llorar durísimo. Después de quince horas llegamos a nuestra reclusión”.

La casa, ubicada en Culiacán Rosales, fue el hogar y la pesadilla de Norma por 16 largos meses.



“Es imposible resumir en una respuesta lo que nos obligaban a hacer. Muchas fuimos conscientes de que estábamos secuestradas, cuando empezaron a negarnos las llamadas a nuestros familiares y a registrarnos una larga lista de supuestas deudas que incluían la ropa interior, anticonceptivos, tampones, jabón y hasta papel higiénico. ¿Y que si intentamos huir? ¡Cómo! Si tus clientes son los narcos de medio pelo de la ciudad. Eso se traduce en los peores matones”.

Norma vuelve a quebrarse en medio del relato.



Tras año y medio, ella, y otras siete mujeres de diferentes nacionalidades fueron trasladadas a Nogales. Esta vez era un club VIP y les dieron un ‘beneficio’: poder escoger qué servicios les ofrecían a los visitantes.



“El jefe de ese lugar, que era un colombiano, nos entregó el catálogo con las fotos explícitas de otras mujeres, con lo que podíamos ofrecer. Nosotras elegíamos si prestábamos los tres servicios (sexo oral, vaginal y anal) y eso incrementaba o disminuía nuestro ingreso. Y si usted tiene una deuda eterna… Allí fue el lugar donde más me violentaron. En una oportunidad un cliente (un explotador) me dejó incapacitada dos semanas. Obviamente el ‘Ñeque’ (el colombiano que administraba el lugar) me las sumó a la deuda”, recalca con fuerza Norma.

El tramo final, hacia España

Otros dos años allí y vino el “casting” para ganarse el cielo, según los proxenetas de la red. Escogieron a un grupo de 12 jóvenes y durante una semana les restringieron alimentos para que bajaran de peso, las dejaron fuera del burdel para que no tuvieran que ‘trabajar’ y les llevaron una estilista que las arregló la noche del evento.



“Parecía la final de un reinado. Esa noche cerraron y recibimos a unos ‘invitados especiales’ que tenían acento italiano. Nos dieron un vestido nuevo (que también lo pusieron en la deuda), nos hicieron desfilar y al final escogieron a cinco de nosotras. Ahora sé que pagaron mucho dinero”.

Ese día empezó el tramo más difícil de la tragedia de Norma, pero también la etapa final, que se tardó tres años. Su destino fue Tenerife, en las islas Canarias de España. Los responsables, una de las redes de trata de personas más grandes de Europa, que compra mujeres en los centros de explotación sexual que tienen los narcos y las bandas criminales mexicanas en Villahermosa (Tabasco), Acapulco (Guerrero), Nogales (Sonora), Tijuana (Baja California) y Culiacán Rosales (Sinaloa).



El lugar a donde fue llevada Norma estaba ubicado en el municipio de Adeje. Allí empezó a ser drogada. Aún hoy sigue en rehabilitación.

El día de su suerte, como lo llama ella, llegó a medidos del 2021. Durante meses intentó hacer llegar un mensaje al exterior (a su casa en Pereira), a través de un cliente con el que simpatizó. “Era prohibido para los clientes ingresar con sus teléfonos móviles al club, pero él, en una de las visitas, logró entrarlo. Era de confianza para los italianos porque se drogaba con uno de ellos y pagaba muy bien cada vez que iba. Ese era en verdad un club VIP”, señala Norma.



Los dos habían consumido cocaína y mucho wisky, pero eso permitió que en un descuido ella pudiera marcar al número de la policía y pedir ayuda. “Estoy secuestrada, soy colombiana, me vendieron a traficantes”.

La operación de la Interpol y otros organismos de seguridad, unos días después, permitió el rescate de 16 mujeres.



Norma es una testigo protegida. Su testimonio permitió llegar a una de las decenas de mafias que trafican con mujeres. Pero los proxenetas, los narcos, los intermediarios, los administradores y los jefes siguen ahí. Ella es una de las afortunadas. Con profundas cicatrices físicas y emocionales, pero viva. Volvió a abrazar a su hijo, que ya no la reconoció, pero a su lado está haciendo el proceso para construir un nuevo camino.

La trata de mujeres con fines de explotación sexual es uno de los peores delitos que azota a la humanidad, y su dimensión sigue sin ser expuesta con el impacto que amerita.



Norma fue valiente y no calló. Otros centenares de mujeres no tendrán esa oportunidad.







Jineth Bedoya Lima, editora de género de EL TIEMPO.