Dramático testimonio de patrullera torturada por vándalos en Cali

"Fueron los minutos más largos de mi vida y más amargos", aseguró una mujer de 30 años, quien hoy se repone de las heridas físicas, pero tal vez, su mayor reto es superar el trauma que le dejó el ataque del que fue víctima el 29 de abril.



Ella es patrullera de la Policía Nacional y ese fue su pecado, portar un uniforme, trabajar en un CAI y ser mujer.

La patrullera, a quien por respeto a su intimidad le protegemos su identidad, tomó valor para dar a conocer lo que padeció en la tarde del 29 de abril, en Cali, en el segundo día del paro nacional.



Con voz mesurada señaló que nunca se imaginó que ese día marcaría su vida. La patrullera ingresó a trabajar a uno de los CAI de Aguablanca, la habían designado para reforzar la seguridad.



De acuerdo con su testimonio, al finalizar la tarde, una turba fue cercando el CAI en el que se encontraba, "empezaron a quemar llantas, todo lo que se encontraban a su paso,la multitud estaba enfurecida. Empezaron a buscar rocas, palos, botellas y empezaron a lanzarlos", describe con tono pausado la mujer.



'Les rogaba por mi vida'

La patrullera era la única mujer en el lugar, esto la convirtió en el blanco de los desadaptados, ella los escucho decir: "vea hermano, una mujer, saquémosla", en referencia a obligarla a salir del CAI, por lo que sus compañeros trataron de protegerla.



"Mis compañeros no dejaban (que la sacaran), vi cuando golpearon a uno de ellos, y me sacaron", aseguró. En ese momento el CAI empezaba a incendiarse.



Su tono de voz cambia, la patrullera se nota nerviosa y angustiada al recordar que la lograron sacar del CAI, lo hicieron arrastrándola; "les rogaba por mi vida, me sostenía de todo lado, me sostuve del marco de la puerta, pero fue inútil, eran muchos", dijo entre sollozos.



La patrullera resaltó que la tiraron al piso, al lado del CAI, "y sin piedad empezaron a golpearme. A insultarme, empezaron a despojarme de mis pertenencias", relató.



Dijo que un hombre se puso sobre ella, le quitó la guerrera (chaqueta), y la tocó de manera indebida "por todo mi cuerpo". Además de golpearla, "empezó a besarme", y a la vez, la golpeaban otras personas.



La tortura fue de tal magnitud que otras personas "me tenían de pies y manos y me seguían golpeando, por donde cayera el golpe", relató. A eso se suma la tortura psicológica, la amenazaron con realizar otro tipo de ultrajes sexuales, que por fortuna no tuvieron oportunidad de cumplir.



Director de la Policía priorizó el caso

Así quedó el CAI donde se encontraba la patrullera atacada. Foto: Policía Nacional

Al escuchar las cosas que pretendían hacerle, narra la mujer, se le pasó por la cabeza: "no pude hablar con mi mamá y decirle cuanto la amaba".



La patrullera no perdió la fuerza y suplicaba que no le hicieran daño: "por favor, ya no más".



Ella sacó fuerzas de lo más profundo de su ser, y logró escapar del lugar, al parecer medio un gestor de paz. Ella corrió y fue auxiliada por un hombre que pasaba con su carro por el sector y la auxilio.



"La persona sin pensarlo abrió la puerta y me dijo súbase, yo me subí, le lanzaron piedras. Estoy muy agradecida por seguir viva", aseguró.



Esta patrullera espera recuperarse pronto para volver al trabajo porque asegura que nació para servir a la comunidad.



EL TIEMPO consultó al director de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas, sobre este caso de abuso sexual y tortura hacia una de las mujeres de la institución y aseguró que "esto es inaceptable, es un crimen de la mayor gravedad y sevicia contra integrantes de la Policía Nacional; muestra una degradación muy alta de estos delincuentes".



El general Vargas señaló que la institución brinda el acompañamiento a la patrullera "en su recuperación física y emocional", y puntualizó que dio instrucciones para encontrar a los responsables y que sobre ellos caiga todo el peso de la justicia.



"Esperamos que esta valiente mujer de nuestra Policía nos acompañe por mucho tiempo para servir a los colombianos y especialmente a los jóvenes de nuestro país", señaló el director de la Policía Nacional.

