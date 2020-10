Testigo por violación de niña Embera reconoce que le mintió a Fiscalía

Ante el procurador Hernán Rincón Cuéllar se realiza la audiencia de juicio disciplinario contra siete uniformados señalados de la violación de una menor de edad de la comunidad Embera Chami en Pueblo Rico (Risaralda)

A los uniformados identificados como Juan Camilo Morales Poveda, Yair Stiven González, José Luis Holguín Pérez, Juan David Guaidía Ruiz, Óscar Eduardo Gil Alzate, Deyson Andrés Isaza Zapata, y a Luis Fernando Mangaret Hernández, ya la Fiscalía les imputó cargos por los mismos hechos.



La violación se registró en el mes de junio cuando la menor salió de su casa y fue abusada por los uniformados del Batallón de Artillería No. 8 de la Octava Brigada del Ejército.



En la audiencia en la Procuraduría declaró el soldado Santiago Bedoya Valencia quien afirmó que fueron puestos en formación en la unidad militar y que la víctima identificó a los responsables de la violación registrada el 21 de junio.



(Lea también: Recta final en juicio disciplinario por caso Ordóñez)



Dijo que inicialmente tres de los uniformados negaron su responsabilidad en los hechos y luego dos de ellos, Juan Camilo Morales Poveda y Yair Stiven González, reconocieron que sí lo hicieron.



Añadió que en su declaración ante la Fiscalía no dijo toda la verdad de los hechos y que el sargento Díaz les dijo qué tenían que declarar ante las autoridades.



Indicó que su superior le dijo que declarara que todos los días se movían de sitio y no permanecían todo el tiempo en el mismo lugar y que eso no era cierto y que en realidad se habían instalado a la salida del colegio del corregimiento Santa Cecilia. Dijo que estuvieron allí en el colegio a pesar de que tenían prohibido permanecer en ese tipo de instituciones.



(Le recomendamos: Familia de Luis Andrés Colmenares insiste en que su hijo fue asesinado)



El procurador del caso le advirtió que tenía que decir la verdad y que en el proceso había información de que soldados que participaron en la violación llamaron a otros uniformados para sumarse al aberrante ataque a la menor.



A lo que el testigo terminó por señalar que esa noche lo llamó el soldado Gil Alzate y le preguntó que dónde estaba pero que no le dijo nada más.​



Otro de los uniformados escuchado ratificó que sus superiores les dieron instrucciones de las versiones que tenían que dar, pero que él no les hizo caso y sí dijo la verdad de lo sucedido.



El soldado Juan Sebastián Imbachí Girón, otro de los testigos señaló que antes de las declaraciones a la Fiscalía sus superiores les dijeron que "había ciertas cosas" de las que no podían hablar.

Lea otras noticias de Justicia:

@Justicia

justicia@eltiempo.com