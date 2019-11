Testigo de Odebrecht dice a quién delatará y pide garantías

Federico Gaviria Velásquez, testigo del caso Odebrecht y procesado por el escándalo, pidió perdón y solicitó que se permita la entrega de una propiedad para reparar por sus delitos.

Durante una audiencia en los juzgados especializados sostuvo que desde que fue detenido en el 2017 empezó un proceso de colaboración con la Fiscalía y ha entregado información sobre los demás implicados en el caso. “Desafortunadamente, cometí errores que son delitos”, dijo Gaviria ante el juez del caso.



Y añadió: “Mucha gente dice que dar comisiones lo hace todo el mundo, no es un error, y está mal hecho. Voy a pedir un perdón público porque está muy mal hecho que las fisuras que hay en la contratación sean aprovechadas como oportunidad para que empresarios se beneficien irregularmente”.



Aseguró que no ha dilatado el proceso y que ahora tiene dificultades para entregar el bien que compró con los 40 pagos que recibió como parte de las irregularidades. Se trata de una finca que, según dijo, vale 7.289 millones de pesos y hoy está avaluada en más de diez mil millones de pesos con las mejoras que él le hizo.



“No han ido a recogerla y administrarla”, señaló Gaviria, y añadió que aunque la entregó en 2017, ahora le están cobrando los impuestos del 2018 y 2019.



“Cometí errores, los estoy asumiendo y los estoy pagando. No he dilatado el proceso. Llevamos dos años, pero la Fiscalía nombró un fiscal ad hoc y demoró el proceso un año mas”, indicó Gaviria.



Se quejó de que ninguno de los funcionarios de Odebrecht vinculados al proceso ha colaborado en Colombia, como si lo han hecho en otros países.



“Ellos dijeron: 'Si nos dejan seguir trabajando, colaboramos', pero ninguno lo está haciendo, no han venido a colaborar y nos ha tocado a nosotros, que trabajamos con ellos, decir lo que vimos”, dijo Gaviria, tras señalar que ha entregado información en 20 líneas de investigación.



El testigo sostuvo que ha entregado información sobre varios casos y enumeró no solo los que ya han sido judicializados, sino unos nuevos, los cuales, aseguró, están en manos de la Fiscalía.



Y mencionó que ha aportado datos en 20 capítulos así: capítulo 2, Navelena: “Eran dos participantes, la oferta más cara fue la de Odebrecht, que fue la que ganó. Capítulo 3, Ocaña-Gamarra; capítulo 5, Plinio Olano y otros relacionados, capítulo 6, Hidrohituango.



Y luego sorprendió señalando que en su matriz de colaboración estaba entregar información sobre los prediseños del metro de Bogotá: “Capítulo 8, estudios del metro de Bogotá; capítulo 9, Planta Salitre; capítulo 10, el inventario de todos los asesores de Odebrecht y que hacía cada uno de ellos; capítulo 11, todos los particulares y contratistas que trabajaban con Odebrecht Colombia”.



En la audiencia, Gaviria no profundizó en qué información tenía sobre supuestas irregularidades en esos casos, y se limitó a decir que aún tenía muchos datos por entregar a la justicia.



Y siguió su listado señalando que hablaría de “todos los funcionarios públicos y políticos que trabajaban con Odebrecht; capítulo 13, interceptor Tunjuelo-Canoas; capítulo 14, Ruta del Sol sector 2; capítulo 15, Hidromiel".



Asimismo, manifestó que hablará de otros proyectos de Odebrecht que no se lograron conseguir, como la Ruta del Sol 3, planta de percoque en Ecopetrol, puerto de Cartagena, planta de etanol en el departamento del Vichada e Hidroeléctrica Force 3.



“Uno colabora, pero el desarrollo de las investigaciones no le corresponde a uno, le corresponde a la Fiscalía”, dijo el testigo, que aspira a que quede en firme un preacuerdo y un principio de oportunidad para reducir su pena.



Indicó que ha participado en más de 40 sesiones con la Fiscalía y aportado más de dos mil folios.



Gaviria pidió el traslado a un sitio seguro. Hoy está detenido en una unidad militar. También solicitó que se mantengan las condiciones para su tranquilidad.



Redacción Justicia

@JusticiaET

justicia@eltiempo