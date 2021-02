Termina juicio contra Santiago Uribe por caso de 'Los doce Apóstoles'

Ante un juez especializado de Medellín terminó el juicio contra el ganadero Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En junio de 2017 la Fiscalía dejó en firme el llamado a juicio del ganadero por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.



Uribe Vélez fue capturado en febrero de 2016 y quedó en libertad por vencimiento de términos en marzo de 2018.



En la acusación la Fiscalía señala al procesasado como uno de los supuestos integrantes del grupo paramilitar los '12 Apóstoles', responsable de decenas de asesinatos y desapariciones en el norte de Antioquia entre 1993 y 1994.



Y en particular lo señala de ser responsable del homicidio del conductor Camilo Barrientos Durán en febrero de 1.994.

(Lea en contexto: Los argumentos de la Fiscalía para llamar a juicio a Santiago Uribe).

La defensa de Uribe Vélez pidió la absolución de su cliente al considerar que no incurrió en delitos, que hay testigos mentirosos en el caso y que la Fiscalía no demostró su hipótesis del caso. Cuestionó el abogado que el crimen ya está esclarecido y la justicia ya ha condenado a varios de los verdaderos responsables del hecho. El abogado Jaime Granados pidió al juez hacer justicia y absolver al procesado.



La Fiscalía pidió al juez la condena del procesado y además en su momento señaló que en el proceso siete testigos de la defensa faltaron a la verdad. Al final de la audiencia el representante de la Fiscalía pidió al juez que entendiendo la complejidad del caso se de una decisión rápida para tener claridad de los hechos y en atención a las garantías de todas las partes.



A su turno la Procuraduría solicitó sentencia condenatoria por el delito de concierto para delinquir agravado y absolución por el delito de homicidio. El Ministerio público consideró que no hay certeza de vinculación del ganadero en este episodio.



La Procuraduría se sumó a la petición de la Fiscalía para que se tome una decisión pronta, lo que tuvo el respaldo del abogado Daniel Prado, representante de las víctimas y del abogado Jaime Granados.



El juez del caso señaló que va a hacer todo lo posible para sacar una decisión rápida y que espera contar con el apoyo del Consejo de la Judicatura para poder examinar el extenso caso sin una carga laboral tan alta.



Indicó que espera tener una decisión en cuatro meses y que lo irá notificando a las partes.



Ahora el despacho judicial tendrá que evaluar todas las evidencias y testimonios presentadas en el caso para emitir un fallo de absolución o condena. El proceso se adelantó por el viejo sistema penal acusatorio, por lo que no habrá audiencia de sentido de fallo y el juez se tomará el tiempo para escribir su decisión y notificarla a las partes.

