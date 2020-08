Termina juicio contra Gustavo Rugeles y juez decidirá su suerte

El próximo 27 de agosto, un juez de conocimiento de Bogotá decidirá si condena o absuelve al bloguero, Gustavo Rugeles Urbina, por el delito de violencia intrafamiliar.

El juzgado 13 penal municipal de conocimiento citó audiencia para esa fecha. En la misma, leerá su decisión sobre el caso, iniciado en diciembre de 2017, cuando el polémico bloguero fue llevado a la Unidad de Reacción Inmediata, URI, de Kennedy en el sur de Bogotá, en donde le imputaron el cargo de violencia intrafamiliar.

Rugeles no aceptó el cargo..



El proceso está relacionado con la agresión que habría sufrido Marcela González, pareja del procesado, quien relató en su momento que fue golpeada en su cara con un zapato generándole una lesión en su ojo izquierdo y que recibió varios golpes en sus piernas.



En el hospital Santa Matilde, de Madrid, Cundinamarca, consignaron en la historia que la mujer de 23 años tenía un hematoma de dos centímetros en su cara y una laceración en una de sus piernas. El centro médico le dio una incapacidad de siete días a la joven.



En registros judiciales aparece que la Fiscalía pidió retirar la solicitud de medida de aseguramiento contra Rugeles Urbina y pidió medidas de protección de la víctima de la agresión.



La Fiscalía radicó el escrito de acusación el 12 de enero del 2018, pero la audiencia de acusación terminó siendo aplazada en varias ocasiones, dos de ellas, por petición de Rugeles Uribina, quien argumentó que no tenía abogado de confianza.



Finalmente el juicio inició en diciembre del año pasado en donde se escucharon las evidencias y testigos de las partes. Ahora el juez decidirá la suerte del imputado.



Marcela González hizo públicos las agresiones de las que era víctima en diciembre de 2017 cuando contactó a varias mujeres, periodistas de W Radio, para pedir su ayuda y poder huir de quien ella señalaba como su agresor.



¨Me golpeó. Casi me tira por las escaleras. Como pude, me solté. Me arrastró por toda la sala y casi me entierra el vidrio del comedor en la espalda", se lee en una de las comunicaciones de Marcela con la periodista de W Radio.



Ese día, las comunicadoras de W Radio le trazaron una ruta de escape a Marcela para que se desplazara a Cali, donde vive su familia, y así tuviera refugio y protección.



El 8 de enero del 2018, para sorpresa de los implicados en el plan de ayuda y de quienes habían seguido la denuncia a través de los medios de comunicación, Gustavo Rugeles publicó en sus redes sociales un video y varias fotos desde Cartagena en compañía de Marcela, quien afirmaba: “Lamentamos que haya personas malintencionadas que quieran hacernos daño con un asunto que solo nosotros dos como pareja tenemos claro".



Marcela defendió y desmintió todo el episodio de violencia con Rugeles y su rastro se perdió por varios meses



En enero del año pasado la víctima volvió a dar entrevistas en medios y aunque al principio defendió a Rugeles, terminó narrando varias situaciones polémicas sobre la relación con el bloguero.



Afirmó que cinco días antes había sido golpeada por él. "Hasta hace muy poco se me quitó el chichón de la cara que se me hizo porque, me pegó con un zapato", dijo a la emisora y fue más allá: reveló que había pasado una época dura con Rugeles porque él consumía en exceso bebidas alcohólicas.



