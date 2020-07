Colombia llega a la tasa más baja de homicidios en los últimos 46 años

Colombia logró una importante reducción en la tasa de muertes violentas en los últimos 46 años, al llegar a 23.31 homicidios por cada 100 mil habitantes.



Esta cifra se refleja en una disminución de los homicidios - entre el primero de enero y el 28 de junio - del 14 por ciento, al pasar de 6.128 muertes violentas en 2019 a 5.281 este año.

"Estamos hablando de 847 vidas que se salvaron. Porque para la Policía no es una cifra, es una persona que nos importa, que no perdió la vida en medio de un hecho delictivo, y eso es lo importante: salvar vidas", aseguró el director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas.



El oficial presentó el balance de seguridad durante el primer semestre del año, que tiene un ítem especial, que refiere las medidas excepcionales adelantadas desde el 25 de marzo para frenar la propagación del coronavirus, como el aislamiento obligatorio.



De acuerdo con el general Vargas, durante el primer semestre del año de 2019, se registraban, en promedio, 35 homicidios por día. Este año, en igual periodo, se reportan en promedio 30.



(Le podría interesar: Indisciplina social: este puente se intervinieron 5.164 fiestas).



Las estadísticas de la Policía señalan que son 496 los municipios donde este año no se han registrado homicidios, lo que equivale al 45 por ciento del territorio nacional.

Estamos hablando de 847 vidas que se salvaron. Porque para la Policía no es una cifra, es una persona que nos importa, y que no perdió la vida en medio de un hecho delictivo FACEBOOK

TWITTER

Señaló el general Vargas, que los homicidios bajo la modalidad de sicariato han disminuido en un 15 por ciento. El año pasado se registraron 3.492 muertes y este año, 2.979.



Las muertes en medio de riñas han disminuido. En el 2019, durante el primer semestre se registraron 1.444; este 2020 se reportaron 1.120, lo que equivale a un 22 por ciento menos.



(Le sugerimos leer: Activan plan contra atracadores y otros azotes de la seguridad).

​

​Este año, en 3.967 homicidios se usaron armas de fuego y 1.028 personas perdieron la vida por el uso de un elemento cortopunzante.

Los homicidios en medio de la pandemia

Señala el director de Seguridad Ciudadana de la Policía que el país venía con una tendencia a la disminución de los homicidios antes que se decretara el aislamiento obligatorio.



Entre el primero de enero y el 24 de marzo, se reportaban 103 homicidios menos a los registrados en igual periodo de 2019, es decir una reducción del 3.6 por ciento.



(Le podría interesar: En un 50 % se redujeron los homicidios durante el Día de la Madre).



"La disminución continuó su tendencia después del 25 de marzo y se aceleró 10.4 puntos porcentuales, llegando al 14 por ciento el 28 de junio", dijo el general Vargas, quien señaló que esta situación corresponde a la dinámica mundial ocasionada por el virus.

En un 32.4 ha caído el hurto en todas sus modalidades

El director de Seguridad Ciudadana señaló que los atracos con arma cortopunzante se han reducido durante este año en un 47 por ciento, lo que equivale a 17.060 hechos, comparando el mismo periodo de 2019.



La preocupación de las autoridades gira en torno al hurto de bicicletas, que se ha incrementado en un 5 por ciento pasando de 7.340, en 2019; a 7.717 este año. "Este delito se va atacar de forma decidida y frontal", aseguró Vargas.



(Le sugerimos leer: Así avanza la Fiscalía en estrategia regional para combatir delitos).



De igual forma, el oficial señaló que el hurto en todas sus modalidades registra una reducción del 32.4 por ciento.



El hurto a personas se ha reducido en un 34 por ciento, al pasar de 143.380 denuncias durante el primer semestre de 2019 a 95.136 este año.



De igual forma, el hurto a residencias reporta una disminución del 40 por ciento, al pasar de 23.446 casos el año pasado a 14.076 este año. El hurto de celulares, que es una constante de preocupación para las autoridades, ha disminuido en 29 por ciento, al pasar de 81.036 denuncias en 2019 a 57.805 este año.



Finalmente, el hurto a vehículos registra una disminución del 32 por ciento, al pasar de 5.207 denuncias el año pasado a 3.533 este año.



JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET