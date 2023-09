Esta semana, en audiencia, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, cuestionó el número de muertes de excombatientes de las Farc, firmantes de la paz.



En esa línea, la JEP le pidió a la Fiscalía General incorporar varios indicadores en su plan de acción para investigar agresiones a firmantes de paz, además de un informe con los resultados de un convenio con la Unidad Nacional de Protección, UNP, para mitigar riesgos de las excombatientes.



En entrevista con EL TIEMPO, el fiscal general Francisco Barbosa se refirió al tema y aseguró que "el trabajo de la Fiscalía es muy importante como lo reconocieron los mismos magistrados de la JEP".



En esa línea, aseguró Barbosa que,"tan solo para hablar de homicidios en contra de reincorporados, tenemos una tasa de esclarecimiento del 60.39 por ciento".



Y añadió que la Fiscalía siempre ha sido enfática "en que esta gestión no puede sostenerse si la Fuerza Pública no garantiza el acceso de los fiscales e investigadores a los territorios, ni la ejecución de las órdenes de captura que obtenemos en contra de los cabecillas de las organizaciones criminales que están detrás de los hechos".



"Muchas veces se busca las responsabilidades sobre la muerte de líderes sociales y reincorporados. La respuesta es simple: el Gobierno nacional", puntualizó Barbosa.



De hecho, aclaró que la Fiscalía "esclarece y lo estamos haciendo muy bien, pero las muertes son una tarea que debe evitar la Unidad Nacional de Protección, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y el Presidente de la República".



Y añadió que, "al final de todo lo que está ocurriendo, es allí donde deben buscarse las respuestas, no en la Fiscalía".



