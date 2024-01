La cuenta y los giros de fraude a ARA que enreda a Tarzán, exparticipante de El Desafío

Andrés Alfonso Miranda Mendoza, conocido como Tarzán, fue un participante del reality El Desafío The Box 2022 destacado por su original estilo en la competencia, y mencionado el año pasado en un entramado corrupto que terminó con el fraude a las Tiendas ARA y uno de sus proveedores.



(Puede ver: Tres rondas de votación y los otros detalles del aplazamiento para elegir nueva fiscal)

El caso -al que tuvo acceso EL TIEMPO- empezó el año pasado, cuando el 16 de mayo llegaron a una cuenta supuestamente fraudulenta 2.300 millones de pesos que le giró Ara a la empresa El Gran Langostino, con quienes usualmente tendía negocios comerciales.



No obstante, las autoridades y los mismos afectados -que ahora son víctimas en el proceso penal- se dieron cuenta de que esa plata no llegó a las cuentas oficiales, sino que se había suplantado a El Gran Langostino con el fin de quedarse con la jugosa cantidad de dinero.



(Puede ver: El magistrado que salió de los juzgados del Chocó a la presidencia de la Corte Suprema)

Facebook Twitter Linkedin

Presuntos implicados en fraude a Tiendas ARA. Foto:

El caso se destapó a finales del año pasado, cuando la Fiscalía presentó ante un juez a seis personas vinculadas en el plan criminal, entre ellas a 'Tarzán', quien para las autoridades se quedó, al parecer, con una parte de los 2.300 millones.



En total, los detenidos fueron Andrés Alfonso Miranda Mendoza, Brainer Castro Padilla, Deisy Cuadro Narváez, Yulieth Pauline Rodríguez Pérez, Gloria Gil Gil, Rigoberto Ernesto Buendía Alba, este último empleado de un conocido banco para la fecha de los hechos.



En el caso del exparticipante de El Desafío The Box, él fue detenido a las 6 de la tarde del 15 de noviembre en Sogamoso, Boyacá, y posteriormente conducido por las autoridades para una audiencia de legalización de captura en la que se empezaron a conocer los detalles del fraude a Tiendas ARA.



(Puede leer: 'Tarzán', exparticipante de 'El Desafío', vinculado en millonario fraude a tiendas ARA)

Facebook Twitter Linkedin

Tarzán (inferior izq.), exparticipante de El Desafío, en audiencia por estafa a Ara. Foto: Archivo particular

Ante la juez 58 de garantías de Bogotá, la fiscal Gueryn Hernández empezó por relatar que 'Tarzán' iba a ser imputado por concierto para delinquir, transferencia no consentida de activos, hurto por medios informáticos, fraude procesal y violación de datos personales.



En esa red para el ente acusador hay 18 personas salpicadas, sin embargo en las audiencias se concentraron en los seis capturados que habrían participado -en distintos roles- en la estafa a los almacenes de comida.



La trampa habría tenido la ayuda del entonces trabajador del banco Rigoberto Buendía, quien pese a unos impases le pidió a uno de sus compañeros que abriera una cuenta en el banco, lo cual se concretó el 11 de abril de 2023 en la sede de La Matuna, en Cartagena. La cuenta quedó a nombre de José Reinaldo Álvarez, y supuestamente fue un enlace clave porque fue a quien le llegó la plata consignada por ARA.

La suplantación al correo

Facebook Twitter Linkedin

Tiendas Ara. Foto: Tiendas Ara.

¿Cómo se dio el fraude? Resulta que algunas de las personas salpicadas al parecer suplantaron el correo de El Gran Langostino -con una IP de Lituania-, y fue así como se comunicaron con Tiendas Ara.



"Con ese dominio comienzan a enviar sendos correos electrónicos a la víctima (Ara) afectando siete correos. Esta ingeniería social se configura desde el 19 de abril hasta el 15 de mayo, se logra que a esos siete correos se obtenga la información para el cambio de la cuenta como proveedor en la que Jerónimo Martins (Ara) hace seis años se encontraba realizando los depósitos de dinero en razón de las compras a El Gran Langostino", leyó la fiscal.



Es decir que la supuesta banda logró poner como oficial la cuenta que creó Álvarez en Cartagena, al parecer con la ayuda de Buendía, para que así les llegara la plata a ellos.



En conclusión, con tres empresas de papel según la Fiscalía, desde hace meses se tenía pensado delinquir. Tanto así que además de los 2.300 millones de pesos, en otras fechas se transfirieron 1.972 millones y después se retiraron cheques por 350 millones de pesos. No obstante, el banco Davivienda se dio cuenta de que estaban haciéndose movimientos irregulares, y por ende se bloquearon esos últimos giros.



(Le dejamos: En local donde funcionaba la famosa piscina en Bogotá la Policía encontró casino ilegal)



Pese a la negativa del banco, un hombre llamado Dayron Pacheco presuntamente acudió a la Judicatura aludiendo con tutelas supuestas vulneraciones por parte de la entidad bancaria. "En igual sentido se estableció que la señora Yulieth también tutela, indica que este dinero proviene de un contrato de compraventa", leyó la fiscal.



Además, se destacó que una de las funcionarias del banco que tenía que contestar esa tutela fue abordada por un desconocido que le advirtió que "ojo" cómo iba a responderle a la justicia.

Los cargos contra los capturados



Volviendo al fraude de los 2.300 millones de pesos a ARA, la cual es una de las víctimas en el proceso penal junto a El Gran Langostino y el conocido banco, en el expediente la representante del ente acusador subrayó que hay varios documentos alterados, como uno de la Cámara de Comercio: "Evidentemente para la Fiscalía se configura un concierto para delinquir con fines de cometer una pluralidad de delitos de naturaleza informáticos".

Facebook Twitter Linkedin

Tarzán es señalado en el entramado de fraude contra Tiendas Ara. Foto: Google maps e Instagram de Tarzán

En el caso de 'Tarzán' -que actualmente continúa con su contenido en Instagram- fue reseñado como comerciante de Sogamoso, quien tenía una cuenta de ahorros en 2022 de 20 millones, pero para la fecha de los hechos investigados le mandaron 20 millones más luego desde la cuenta de la estafa.



De hecho, la fiscal leyó que tiene registros fílmicos en los que Miranda aparece retirando plata de cajeros automáticos, y que se infiere que si le llegó plata de ese fraude, es porque al parecer tenía conocimiento de todas las movidas irregulares junto al resto de capturados.



Al momento de preguntarle si aceptaba los cargos leídos, 'Tarzán' le dijo a la jueza que no "porque fui engañado por Juan Sebastián Paz Rodríguez, y por ello voy a denunciarlo penalmente como autor mediato de todos estos delitos que me están imputando".



El resto de procesados tampoco aceptaron los delitos, pero en cuanto a Brainer Castro, la Fiscalía indicó que recibió 15 millones desde la cuenta del fraude; mientras que a Deisy Cuadro la imputaron porque al parecer recibió 10 millones 600 mil pesos, el 17 de mayo, es decir, un día después del robo. Esa plata la sacó después en tres retiros y cinco transferencias bancarias.



Para esa fecha, esta mujer presentó una denuncia porque supuestamente la abordó una mujer que le decía que le había enviado una transferencia por su cuenta, no obstante no hizo mención a la cuenta del fraude que fue de la que en realidad le consignaron.



(Le sugerimos: Caso Nicolás Petro: mejor amiga de Laura Ojeda denunció a Day Vásquez y a fiscal Burgos)

Facebook Twitter Linkedin

Proceso judicial que avanza por fraude a Tiendas Ara. Foto: Rama Judicial

"Dentro del andamiaje de su cadena, posterior al logro de ese hecho importante, tratan de construir una exculpación", señaló la investigadora, añadiendo que a la cuenta de Yulieth llegaron 350 millones de pesos tras el fraude, monto que no alcanzó a ser retirado por un bloqueo a la tarjeta.



En cuanto al extrabajador llevaba cerca de 20 años en el banco, al que entró como cajero y llegó a ser director administrativo de oficina. "Conocedor, en razón de estos cargos, de toda la seguridad del banco", se escuchó en la audiencia, en la que supuestamente era una de las cabezas del entramado corrupto.



Posterior a esas audiencias preliminares, las autoridades judicializaron dentro de esta misma investigación a Camilo González y a Eduardo José Cárcamo, quienes quedaron en libertad de acuerdo a registros oficiales.



Carlos López

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: