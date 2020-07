Hombre que amenazó a médico en Atlántico afrontará proceso en libertad

En la tarde de este martes, Candelario Rómulo, el hombre que presuntamente amenazó al médico José Julián Buelvas en Barranquilla, Atlántico, fue imputado por el delito de amenaza. Por decisión del juez, Buelvas afrontará el proceso en libertad.

Para la Fiscalía, existe inferencia razonable de que fue el autor de los hechos que fueron denunciados por el médico en redes sociales, sin embargo, el implicado no aceptó cargos.



El ente acusador no solicitó medida de aseguramiento privativa de la libertad por lo que el sujeto solo estará obligado a no realizar amenazas contra ninguna persona y se le prohibió comunicarse o acercase a la víctima.



La anterior solicitud fue apoyada por la Procuraría y la representación de víctimas.



Noticia en desarrollo...



JUSTICIA