General Vargas dice que uniformados no necesitan permiso para actuar

En la mañana de este lunes, el director de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas, se refirió a los hechos, materia de investigación, en los que Gareth Sella resultó herido en uno de sus ojos, en medio de una aparente acción del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) el pasado 24 de febrero, en Bogotá.



Sella participaba en una protesta y resultó herido, según el relato del joven, por uno de los uniformados que habría accionado su arma. Esto generó un cruce de declaraciones entre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el director de la Policía de Bogotá, el general Óscar Gómez Heredia.

El director de la Policía respaldó al general Gómez Heredia, quien este domingo aseguró: “sobre Gareth Sella no hay ninguna prueba que demuestre que la lesión del ojo izquierdo fue producto de un artefacto lanzado por miembros de la Policía Nacional", en respuesta a la alcaldesa López, quien había señalado que este "es otro caso en el que se incumplen nuestras instrucciones y protocolos, y eso exacerba en vez de aliviar las tensiones con la Policía”.



El comandante de la Policía de Bogotá afirmó que "es necesario que se respete el debido proceso, lo único que está claro por la trazabilidad de cámaras de seguridad es que esta persona cambió su atuendo inicial, que no implica estigmatizarlo, solo estamos dando cuenta de lo ocurrido”.



Al cruce de declaraciones se sumó la afirmación está mañana de la alcaldesa quien señaló que ni "la Policía ni el Esmad tiene autorización para quitarles ojos a nuestros jóvenes y vida a nuestros manifestantes. Todos los protocolos de la Alcaldía y del Gobierno Nacional e internacionales prohíben que el Esmad dispare cualquier cosa al cuerpo”. Lo que dejó en claro un enfrentamiento entre la Alcaldía y la Policía.

Policía apoya a comandante de la Mebog

El director de la Policía, el general Vargas, señaló que el comandante de la Policía de Bogotá ha sido claro sobre el tema, y dijo que la Policía Nacional tiene como obligación "actuar cuando se están presentando actos que afecten la convivencia de las personas en Colombia".



El oficial señaló que se actúo porque, en medio de las protestas, se estaba registrando una afectación de personas y de convivencia en Bogotá. De igual forma, afirmó "que las declaraciones del general Gómez tienen todo el respaldo de la Policía Nacional frente a lo que él le ha informado al país".



El general Vargas se declaró a la espera de los resultados de la investigación, que sobre el caso, adelantan las autoridades administrativas y disciplinarias (Procuraduría y Fiscalía) y reiteró que están prestos a entregar la información que se requiera.

El general Vargas señaló que frente a las aseveraciones de la alcaldesa Claudia López de esta mañana, que esta es "una Policía que no entra en polémicas", y que como autoridad solo se pronunciará con base en fallos judiciales.



Señaló que la Inspección de la Policía también inició una investigación interna sobre los hechos en que resultó herido el joven Sella e invitó a los ciudadanos a entregar información sobre los hechos.



Finalmente, el director de la Policía Nacional reiteró que "ningún Policía necesita autorización, en el caso de que se está viendo un delito. No tiene que llamar a nadie para actuar", señaló al general Vargas al puntualizar que "la ley lo dice. Es obligación de la Policía intervenir el delito".



Señaló que en el caso del Esmad se han redactado unos protocolos claros en los que intervienen diferentes personas.



"He sido informado por el comandante de la Bogotá de todos los pasos dispuestos para la actuación del Esmad frente a hechos de delito que se estaban presentando (...), él me indica que se cumplieron todos los protocolos y normas hoy vigentes", puntualizó el general Vargas.





JUSTICIA