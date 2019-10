¿'Sonia' dejó o no el proceso de paz? Partido Farc lo niega

La Unidad de Investigación y Acusación de la Justicia Especial para la Paz (JEP) pidió la exclusión de Anayibe Rojas Valderrama, alias Sonia, quien fue deportada en septiembre del año pasado a Colombia luego de cumplir una pena por narcotráfico en Estados Unidos. Sin embargo, esta petición desató una polémica inmediata, pues hay registros recientes de que ella, la primera exguerrillera que fue extraditada, sigue en firme con su proceso de reincorporación.



(Le puede interesar: Fiscalía de la JEP pide expulsión de 7 exintegrantes de las Farc)

De acuerdo con el senador Carlos Antonio Lozada, consultado por EL TIEMPO, 'Sonia' estuvo el fin de semana pasado en Montería, Córdoba, adelantando las tareas a las que se ha dedicado en los últimos meses, relacionadas con el trabajo de apoyo a los exmiembros de las Farc que siguen presos en las cárceles del país.



Además, aseguró que en su actividad, suele moverse entre los departamentos de Caquetá y Huila, principalmente, lo que para ellos negaría que se hubiera apartado del proceso junto con el grupo liderado por 'Iván Márquez' y 'Jesús Santrich'.



La UIA también pidió la expulsión de Alberto Cruz Lobo, alias Enrique Marulanda, uno de los hijos del fallecido exjefe de las Farc alias Tirofijo. Según la solicitud de la UIA a la Sala de Amnistía e Indulto de la JEP ellos aparecen en el video en el que 'Jesús Santrich' habla del regreso de varios de los excombatientes a la clandestinidad y la retoma de las armas.

La identidad de la mujer se logró, dice la UIA, por cuenta de indagaciones adelantadas junto a la Dijin de la Policía. Se trataría de un análisis morfológico de las imágenes. No obstante, el director nacional de la Policía, general Óscar Atehortúa, aseguró que la participación de 'Sonia' en el video "se está verificando" y que "los trámites técnicos definirán si es o no ella".



Sin embargo, también se verifica si 'Sonia' estuvo, hace menos de un mes, en una reunión con el Alto Consejero para la Estabilización, Emilio Archila, en Huila.



El partido Farc analiza pedir rectificaciones sobre estas afirmaciones, pues además de la solicitud de excluir a 'Sonia' de la JEP, aseguran que ya en el pasado se había señalado a otros dos excombatientes de aparecer en el video de rearme, y que en ninguno de los dos casos resultó cierto: alias Rafael Gutiérrez y Albeiro Córdoba.



Ya son nueve las peticiones de exclusión que ha hecho la JEP sobre personas que aparecen en el video junto a 'Santrich' e 'Iván Márquez'. Esto no implica una expulsión inmediata, pues los comparecientes tienen derecho a defenderse. Es decir que, en este caso, 'Sonia' puede presentarse ante la JEP a defender y demostrar que sigue comprometida con la reincorporación. Y la JEP, por su parte, entraría a evaluar las pruebas presentadas por la UIA y cualquier elemento adicional.



(Lea también: La JEP modifica calendario para ampliación de Farc sobre secuestros)



“El trabajo interinstitucional liderado por el grupo de fiscales de la Unidad designados para esta tarea, nos permite entregar este nuevo resultado y cumplir con el mandato legal otorgado a la UIA respecto de la solicitud de incidentes de incumplimiento frente a quienes han faltado a los compromisos adquiridos al momento de acceder a la Jurisdicción Especial para la Paz”, aseguró el director de la UIA Giovanni Álvarez Santoyo.





REDACCIÓN JUSTICIA Y POLÍTICA