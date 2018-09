‘Hay analfabetismo en el Gobierno con el tema de líderes sociales’

Según datos de Somos Defensores, un programa no gubernamental de protección a defensores y defensoras de derechos humanos, entre enero y marzo de este año se registraron 132 hechos victimizantes contra líderes sociales.



De esos, 66 fueron amenazas; 46, asesinatos y 12, atentados, entre otros hechos. “De los 46 asesinatos en el primer trimestre del año, 40 correspondieron a hombres y 6 a mujeres. Entre los responsables están la Fuerza Pública, los paramilitares, disidencias de Farc y el Eln”, dice un informe del programa.



Carlos Guevara, coordinador de Somos Defensores, aseguró que las estadísticas que han ido recopilando para un gran informe dan cuenta de que los ataques en el año continúan. Para él, la respuesta del Estado a esta problemática ha sido “muy dormida”.

¿Cuál es la situación actual de los defensores sociales en el país?



El incremento en los homicidios de los líderes sociales viene desde el 2014. En el 2015 hubo una pequeña baja, pero desde el 2016 la curva no ha parado de subir y aumenta de manera exponencial.



Los asesinatos, sin embargo, no son lo único. Según los datos que manejamos, en este 2018 se ha registrado un incremento del 36% en amenazas, con relación al año pasado. Además, pasamos de tener 8 casos arbitrarios de detenciones y de uso del sistema penal a más de 11.



En resumen, los líderes están sufriendo una violencia estructural y la forma en la que los matan y los desplazan ha sido invisible. Es que ni el Centro de Memoria Histórica los ha tenido en cuenta. No obstante, ahora es posible conocer más datos de esta situación y los mismos medios de comunicación se han interesado más en el tema.



¿Qué tipo de líderes son los que más están en riesgo?



Los que hacen parte de Juntas de Acción Comunal así como campesinos, indígenas y afros. En su mayoría, la violencia contra ellos ocurre en zonas rurales, pero esa situación los ha obligado a desplazarse y ahora son víctimas en cabeceras urbanas de ciudades intermedias del país.



Asimismo, en cuanto a los homicidios, la media es que los están matando en la modalidad de sicariato.



¿Cuáles son las zonas más afectadas?



Las zonas más difíciles son Nariño, Cauca, Norte de Santander, Córdoba, Antioquia, el Magdalena Medio, Chocó, Valle y parte del Meta y Casanare.



Estas son zonas exFarc que en la actualidad están en disputa de paramilitares, los Pelusos, el Eln y el crimen organizado financiado por carteles mexicanos.



¿Qué dejaron los acuerdos de paz con Farc para los líderes?



Se materializaron 21 disposiciones legales, que se derivan del acuerdo de paz, en función de la protección. De ellas, específicamente, hay 10 que hablan de cómo las autoridades (nacionales, departamentales y locales) deben trabajar articuladamente por el bienestar de los líderes.



Sin embargo, según el Instituto Kroc (especializado en estudios de internacionales para la paz), la implementación ha sido mínima.



¿Cómo calificaría la gestión del Gobierno nacional?



En general, la respuesta estatal hacia la problemática de los líderes sociales ha sido bastante dormida. El expresidente Juan Manuel Santos, por ejemplo, se dedicó a apagar incendios: cada vez que había repunte en los homicidios salía, junto con la Fiscalía, a decir que se harían muchas cosas, pero todo quedaba en palabras.



En el caso del presidente Iván Duque, lo que hemos visto en el último mes es que hay una inexperiencia de los funcionarios que están al frente de temas de protección. Hay un analfabetismo dentro del Gobierno, hay silencio y hermetismo de cómo se abordará el tema.



Tan pronto subió Duque, los ataques se incrementaron y eso no es alentador. Las organizaciones se han puesto a disposición del Gobierno, le han hecho saber que quieren salir del problema, pero no hay una posición clara. Estamos a la expectativa.



¿Qué cree usted que hay que hacer?



Muchas políticas requieren recursos, pero el Gobierno ha dicho que no hay medio centavo y que reducirá el gasto público. Yo creo que hay que hacerle al tema de la protección colectiva y que debe ser un ejercicio legal. Los líderes quieren protección para todos no solo para algunos.



ELTIEMPO.COM