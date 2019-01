'En este momento no hay cese de actividades en la UNP': director

Cerca de 100 personas, entre sindicalistas de las empresas privadas y funcionarios, protestan en la mañana de este martes fuera de las instalaciones de la Unidad Nacional de Protección. A las once se espera que representantes de la mesa intersindical, que agrupa 8 de los 12 sindicatos, se reúna con delegados de la administración de esa entidad.

"Estamos en una reingeniería de la Unidad Nacional de Protección - UNP revisar cómo se asignaron los esquemas, los tiempos de evaluación de riesgos y mirar quiénes necesitan esos esquemas", afirmó la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, tras una reunión con el director de la entidad Pablo Elías González.



La entidad ahora dialogará con los sindicatos sobre las inconformidades que han presentado. De acuerdo con Rodrigo Humberto Jiménez, líder de Sinproser -que agrupa la mesa inersindical- se está pidiendo la presencia del ministerio de Trabajo y de la Defensoría del Pueblo.



Jiménez fue claro en que no se convocará un paro o cese de actividades y tampoco se harán huelgas. Afirmó que lo que están haciendo los escoltas de los operadores privados, algunos de los beneficiarios de esquemas de protección de la UNP y varios funcionarios de la entidad agremiados es sindicatos, es una asamblea informativa.



"En este momento no hay cese de actividades en la UNP y estamos verificando a nivel nacional con cada uno de los protegidos, si se les está prestando el servicio o no", afirmó González.



Por su parte el líder del sindicato dijo que lo que se buscan son garantías laborales para las personas que brindan los servicios de protección a líderes, políticos y periodistas amenazados.

Mañana, a las 11:00 a.m., están citados los representantes de la mesa intersindical y de las empresas operadoras, para continuar con el diálogo iniciado hoy. — Unidad Nacional de Protección (@UNPColombia) 28 de enero de 2019

Entre las peticiones que hacen los sindicatos está que se les paguen a tiempo los viáticos, que son autorizados por la UNP. La entidad ha dicho que "no debe viáticos a escoltas" y que esa es una de las "mentiras para convocar a un paro".



"A los operadores que han radicado cuentas se les ha pagado a través de la fiducia. Los únicos que han presentado y legalizado cuentas recientemente son Isvi/sevicol y se les giró el jueves", señaló la UNP.



Sin embargo, los sindicatos afirman en que el problema está en que cuando los envían cubrir algún esquema de seguridad en otro lugar, no les pagan de manera oportuna los gastos del viaje y se ven obligados a "rebuscar" para poder "sobrevivir" en los territorios. Además, según lo explican, los giros de esos pagos se tardan meses en llegar.



Otro de los problemas radica en el déficit en la gestión de recursos de la entidad debido, según los sindicatos, a la falta de planeación. La plata de escoltas ha crecido en los últimos años en un 60 por ciento.



La UNP ha reconocido que para este año el Congreso tampoco aprobó el presupuesto necesario para la vigencia, pero aseguraron que están a tiempo de pedir las adiciones. Como medida urgente se abrió una licitación para garantizar los esquemas por lo menos por los próximos cinco meses.



Esto es algo que también genera malestar entre los sindicatos quienes afirman que para otras contrataciones, como los vehículos, las partidas se hicieron de manera prolongada hasta 2020.



"Estamos esperando que el legislativo nos apruebe una adición presupuestal", señaló este martes el director de la UNP.



Entre otros de los líos mencionan que las armas que son suministradas son obsoletas y están guardadas hace más de diez años y que en turnos como los de los "escoltas relevantes", no tienen derecho a las horas extras pese a que trabajan incluso 15 horas seguidas.



"Dentro de los contratos existe la provisión necesaria para efecto del pago de horas extra, recargos nocturnos, dominicales, está provisto todo, el gobierno nacional y la UNP no puede violar las normas laborales", dijo González.



JUSTICIA