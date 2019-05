Aún no inicia juicio por falsa desmovilización de bloque de las Farc

Más de siete años después de que la Fiscalía le imputara cargos al excomisionado para la paz Luis Carlos Restrepo, por la falsa desmovilización del Bloque Cacica La Gaitana de las Farc, aún no inicia el juicio contra el exfuncionario del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En su momento la Fiscalía le imputó cargos a Restrepo junto a los militares Hugo Hernán Castellanos y Jaime Joaquín Ariza Girón y los supuestos excombatientes Felipe Alejandro Salazar Pacheco, Miguel Alcides Pacheco Ramos. Flor Inés Pacheco Ramos, José Alfredo Pacheco Ramos y Raúl Agudelo Medina.





Ellos fueron señalados por el ente acusador de participar en una supuesta desmovilización de un grupo de personas, incluso varios habitantes de calle, que no eran integrantes de la guerrilla y que se presentaron en Alvarado (Tolima) en marzo de 2006.



Aunque en febrero de 2012 se les imputaron cargos, luego de muchos aplazamientos y dilaciones el proceso apenas va en etapa preparatoria de juicio en los juzgados especializados de Bogotá.



Pacheco Ramos, uno de los imputados, confesó en el 2010 que la dejación “fue un montaje gestado por Raúl Agudelo Medina, alias Olivo Saldaña, y que con tal objetivo compraron armas y le pagaron a personas conocidas e indigentes para que fingieran ser miembros del grupo”.



Sin embargo, 11 años después aún no hay ningún condenado por este caso, se desconoce lo que verdaderamente ocurrió y quiénes fueron los responsables del engaño. Así lo afirmó la Corte Suprema de Justicia en un fallo, del 22 de febrero de 2017, en el cual absolvió al general (r) Lelio Fadul Suárez Tocarruncho por no demostrarse su participación en estos hechos.



Hoy de nuevo el juzgado primero de Bogotá intentará avanzar en la definición de los testigos y evidencias que serán usadas en el proceso penal.



