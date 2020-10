Señalado de 35 homicidios aceptó cargos y recibió rebaja de pena

El Juzgado Penal del Circuito Especializado de Manizales (Caldas) condenó a 35 años de prisión a Jhon Fredy Serna Gallego, de 40 años de edad.

Serna Gallego fue encontrado responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, extorsión agravada, homicidio agravado en concurso homogéneo y homicidio tentado.



Según la investigación, el condenado fue, entre el 24 de mayo de 2010 y el 10 de septiembre de 2014 cabecilla de la organización criminal denominada Los Sandalios, dedicada a la planeación y ejecución de homicidios en modalidad de sicariato en Chinchiná (Caldas).



La Fiscalía señaló que, por labores de policía judicial, como entrevistas, necropsias, inspección a cadáver y entrevistas, entre otros, se evidenció que el condenado estuvo implicado en 35 asesinatos; 33 hombres y 2 mujeres. Además de dos tentativas de homicidio, al igual que extorsiones a tres personas.



“…yo la mandé a matar a ella porque tuve una discusión por celular donde me decía que, no podía pagar los días acordados y se me demoraba en la entrega de las cuotas. Por esa situación la mande a matar, y pague 700.000 mil pesos…”, este es uno de los relatos entregados por Serna en el marco la investigación.



En relación con otro caso confesó: "Yo mate a (…), fue como entre las 7 y 8 de la noche, no

recuerdo la fecha, fueron dos disparos en el lado derecho de la cabeza con revolver 38 largo. Lo maté porque ese chino dijo en una de las ollas que me iba a matar; sin conocerme siquiera, entonces yo me adelanté (…)".



El hombre aceptó los cargos imputados por la Fiscalía y logró reducir su condena. El sentenciado ya se encuentra privado de la libertad en la cárcel Girón, por otro delito.



Además, el 11 de noviembre de 2014, el ente acusador añadió a su imputación 11 homicidios que fueron también aceptados por Serna. Una imputación más se realizó el 20 de enero de este año, esta vez como autor de un homicidio agravado más.



El preacuerdo suscrito, y debido a que reconoció su responsabilidad en los delitos imputados, permiten para el condenado una rebaja de pena. Así, al final, la condena de prisión quedó fijada en 35 años, al igual que al pago de una multa equivalente 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

