En la tarde de este viernes, fuentes de La Fiscalía General confirmaron que se adelantó una investigación que dejó en evidencia la “la existencia de una red de corrupción a nivel nacional que direccionaba contratos con la finalidad presuntamente se apropiarse recursos públicos”.



De acuerdo con la fuente la red estaba liderada por el senador Mario Castaño, de 50 años, por lo que la Fiscalía compulsó copias del proceso a la Corte Suprema de Justicia para que avance en la investigación del tema.



Hasta el momento han sido capturadas 9 personas, tras la investigación adelantada por un año por un grupo especial de fiscales de la dirección Especializada contra la Corrupción y efectivos del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), quienes desarrollaron actividades como "vigilancia y seguimiento a los implicados; búsqueda selectiva en bases de datos; e interceptación de comunicaciones develaron que un senador de la República encabezaba la red", señaló la Fiscalía.

Los involucrados desviaban estos recursos que son de carácter nacional y que estaban destinados para obras en departamentos como Valle del Cauca, Cauca, Tolima y Risaralda.



Entre los capturados se encuentran empresarios que "participaban en procesos de contratación pública que previamente fueron acordadas para ser adjudicadas a quien el congresista decía", señala la Fiscalía.

De acuerdo con la investigación, los contratos eran adjudicados a cambio de millonarias dádivas que corresponderían en la mayoría de los casos investigados a un 10 por ciento de lo adjudicado.



"En el entramado de corrupción algunos funcionarios estatales en claro abuso de poder conforme a sus funciones ajustaban los procesos de selección de contratistas", afirma la Fiscalía.



En las próximas horas los detenidos serán presentados ante un juez de garantías para la legalización de captura e imputar los cargos de concierto de delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato.

¿Qué responde el senador Castaño?

EL TIEMPO se comunicó con el senador por el partido Liberal Mario Castaño, quien aseguró que: "Yo he sido una persona respetuosa de la Justicia; he afrontado en calidad de aforado todas las investigaciones, no he renunciado al Congreso para evitar la justicia; con las personas capturadas tendrán la posibilidad de defenderse".​

