Tras la imputación de cargos contra nueve personas capturadas el viernes y vinculadas a una investigación que enreda al senador Mario Castaño Pérez, EL TIEMPO se comunicó con algunas de las personas mencionadas por la Fiscalía General, a quienes Alejandro Noreña y Juan Carlos Martínez habrían contactado para ofrecerles cargos públicos a cambio de dinero después de su ubicación.



El fiscal del caso señaló que, durante la investigación, encontraron 16 hechos en los que “costriñeron a varias personas a que entregaran una utilidad ilícita”, refiriéndose al delito de extorsión, asociado a la petición de dinero a personas para ser ubicadas en puestos públicos.



En referencia a entidades como el Sena seccional Caldas, la Procuraduría General, la Contraloría General, la Agencia Nacional de Minería y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.



Según la Fiscalía, Alejandro Noreña, ya capturado, y Juan Carlos Martinez, exasesor del senador Castaño Pérez, quien está prófugo de la justicia, incurrieron en ese delito. Los hechos se habrían registrado entre enero y marzo del año pasado.



‘En ningún momento me pidieron dinero’

Durante la audiencia de imputación cargos, el ente acusador dijo que el 26 de enero los mencionados contactaron a Paola Andrea López para ofrecerle un cargo en el Sena de Manizales.



Sin embargo, en comunicación con este diario, López dijo que, “nunca, en ningún momento me pidieron dinero. No he sido víctima de extorsión porque yo siempre he estado empleada”.



Afirmó, igualmente que no conocía al señor Noreña, “si me lo ponen en frente, no lo reconocería”. Sobre su mención para el cargo en el Sena, aseguró que le pidieron una hoja de vida, pero no la presentó porque ya tenía trabajo.



López, fue enfática al señalar que conoció a Juan Carlos Martínez cuando fue gerente de Assbasalud, en Manizales, “porque tuve un contrato ahí, pero nunca me pidieron dinero”.

El fiscal del caso señaló que el día anterior, el 25 de enero, llamaron a Diana Ozuna para un cargo en el Sena en Caldas. Pero, Ozuna, dijo a EL TIEMPO "que no la llamaron, ni le ofrecieron un cargo público", y que tampoco conocía a los señores Noreña y Martínez.



Más tarde, el 4 de febrero, de acuerdo con el ente acusador, se comunicaron con Víctor Arias “para obtener un cargo en la Procuraduría General”.



Y, al igual que López y Ozuna, Arias señaló a EL TIEMPO: “Jamás me llamaron, ni me ofrecieron un cargo”. Además, dijo que era “trabajador independiente”.



Sin embargo, reconoció que es amigo de Juan Carlos Martínez, y señaló que independiente de sus problemas actuales, Martínez es una persona muy conocida en Villamaría, Caldas, donde reside Víctor Arias.

Otras afirmaciones de la Fiscalía

El ente acusador indicó que Juan Carlos Martínez era quien realizaba las llamadas pidiendo el dinero y apoyo electoral, y Noreña era quien perfilaba a las personas y hacía modificaciones a las hojas de vida para que cumplieran con el perfil que se requería.



Los delitos que por ahora imputará la Fiscalía son: Tentativa de extorsión los señalados ya que no tienen más detalles de los supuestos pagos, ni han entrevistado a las personas a quienes supuestamente contactaron para obtener el cargo en las entidades públicas.

